Noodliften vervangen schuine liften die nooit werken: 'Werd hoog tijd'

Fietsers en voetgangers die slecht ter been zijn kunnen eindelijk weer met een lift de Paleisbrug in Den Bosch op. Vrijdag werd een tijdelijke noodlift geplaatst als vervanging voor de schuine liften die al ruim twee jaar stilstaan. Toch zorgt het in de buurt voor gemengde gevoelens. “Het wordt er niet mooier op, maar wel makkelijker”, zegt een voorbijganger.

Het college van B en W besloot in oktober vorig jaar om de bijzondere schuine liften op de schroothoop te gooien en te vervangen voor twee normale liften, want reparatie bleek geen optie. Omdat de nieuwe liften op z’n vroegst in 2025 worden geplaatst, heeft het college gekozen voor deze noodoplossing.

Ouderen in de wijk die op een rollator of rolstoel zijn aangewezen, maar ook ouders die met een kinderwagen lopen, hadden twee jaar lang pech. Ze konden de brug niet over omdat ze daarvoor een steile trap moesten beklimmen.

Ook Jesse blijft even staan en kijkt naar de nieuwe lift. Hij gebruikt de brug meerdere keren per week om naar zijn werk te gaan. “Zo’n grote grijze container naast de brug ziet er verschrikkelijk uit, maar ik denk dat zo’n tijdelijke oplossing hard nodig is voor sommigen.”

“Door deze noodliften kan ik eindelijk weer mijn drie kleinkinderen ophalen van school”, zegt José, die in het Paleiskwartier woont. Door de kapotte lift ging dat vaak niet. Ze moest omfietsen, maar dat was met kleine kinderen te gevaarlijk.

Maar José is ook kritisch over deze tijdelijke oplossing. “Elke dag dat ik de lift kan gebruiken is er één extra, maar ik baal er wel van dat de gemeente nu pas hiermee komt”, zegt José. “Dat had ze jaren geleden al moeten doen.”



Buurtbewoonster Liesbeth gaat de noodlift gebruiken, al had ze zich er al bij neergelegd dat ze moest omfietsen. “Ik ben slecht ter been, dus ik doe veel op de fiets. Ik moet al twee jaar omfietsen, dus ik ben het inmiddels wel gewend. Ik had liever gezien dat de gemeente het geld dat ze hiervoor uitgeven, hadden besteed aan een definitieve oplossing.”

Volgens voorbijganger Tim is het nog maar de vraag hoe lang deze lift het gaat volhouden. “We hadden bij de schuine liften regelmatig last van vandalisme. Ik hoop dat dat nu niet weer gebeurt, anders is deze binnenkort ook kapot.”