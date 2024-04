112-nieuws: auto brandt uit, omgeven door vaten • man beroofd van bankpas

04.44

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Heuf in Beers. De auto stond in een droge sloot. Naast de auto lag een aantal vaten. Een paar daarvan zijn verbrand, meldt een 112-correspondent. De brandweer probeerde zo te blussen dat er zo min mogelijk gevaarlijke stoffen in de natuur terecht zouden komen en dat sporen behouden zouden blijven. Wat er in de vaten zat, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.