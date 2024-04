112-nieuws: tractor te breed: fikse boete • dodelijk ongeval in Lieshout

16.47

Een schuurtje op de Doctor Cuyperslaan in Eindhoven is volledig uitgebrand. De brand is vermoedelijk begonnen in een afvalbak. Op die plek is de schade aan de muur het grootst en was de brand het felst. Er kwamen flinke zwarte rookpluimen vrij bij de brand en dit zorgde voor veel bekijks van mensen uit de buurt. De brandweer kon voorkomen dat het huis ook in brand vloog, de muur is wel zwart geblakerd en er is lichte schade aan de dakgoot.