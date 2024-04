PSV'ers wanen zich in een speeltuin: 'Het ging echt makkelijk'

De sfeer bij PSV is na de makkelijke 6-0-zege op Vitesse meer dan uitstekend. Met het naderende kampioenschap zijn er alleen maar lachende gezichten bij de spelers en trainer. Bosz had veel lovende woorden voor Sergino Dest, van wie de trainer hoopt dat hij ook volgend seizoen in Eindhoven speelt.

Het was een walk in the park voor PSV zaterdag tegen Vitesse. Kinderlijk eenvoudig werd de hekkensluiter met 6-0 opzij gezet. De Eindhovenaren gaven een showtje weg en vooral Sergino Dest liet met regelmaat een trucje zien. “Het was inderdaad soms wel een speeltuin waarin we speelde”, zei de Nederlandse Amerikaan na afloop. “Het ging vandaag ook echt makkelijk, daar moet ik eerlijk over zijn. Ik hou ervan om soms een klein kunstje te laten zien. Maar dat heeft ook te maken met vertrouwen. Dat heb ik de afgelopen jaren gemist.”

"Dest is veel te goed in vorm, ik zou hem eigenlijk niet meer op moeten stellen."

De man die hem dat vertrouwen gaf, Peter Bosz, zat naast hem bij de persconferentie. Logischerwijs ging het dan ook over de toekomst van de linksback. Als het aan de trainer ligt blijft Dest in Eindhoven, maar de speler heeft nog geen keuze gemaakt. “Het hangt natuurlijk af van veel factoren. Bijvoorbeeld ook of de trainer blijft”, keek hij met een schuin oog opzij. “Maar ik blijf wel hoor”, reageerde Bosz gelijk gevat. “Dus jij blijft dan ook?” Een verlossend antwoord kwam er niet van de verdediger. De trainer gooide er nog een schepje bovenop door met een knipoog te zeggen dat Dest ‘knettergek’ zou zijn als hij niet bij PSV blijft. “Eigenlijk zou ik hem ook niet meer op moeten stellen, want hij is veel te goed in vorm en dan is hij helemaal onhoudbaar voor ons”, vulde Bosz nog aan. Het zorgde voor lachende gezichten bij de twee hoofdrolspelers.

"We hebben het elke dag over de weddenschap."