Harrie Lavreysen wint drie keer goud in Nations Cup

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel kan met een gerust gevoel toewerken naar de Olympische Spelen in Parijs. De tweevoudig olympisch kampioen heeft drie keer goud veroverd in de Nations Cup. Hij sloot de serie wedstrijden af met winst op de sprint.

In het Canadese Milton versloeg Lavreysen in de finale van dat onderdeel de Surinamer Jaïr Tjon en Fa. Hij was in twee sprints sneller.

Lavreysen was in Canada ook de beste op het onderdeel keirin en hij won samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de teamsprint.

Olympische Spelen

Voor Lavreysen begint nu de laatste periode van trainingen voor de Olympische Spelen in Parijs. Hij zet hoog in dit jaar, vertelde hij in februari al in het tv-programma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant. Lavreysen gaat voor drie keer goud.

Vier jaar geleden kwam de baanwielrenner met twee gouden en een bronzen medaille naar huis van de Spelen in Tokyo.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Lees hier meer over het gesprek met Lavreysen in KRAAK. vraagt door

Marianne Vos won zondag de Amstel Gold Race