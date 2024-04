Eekhoorn snuffelt aan bloem: tips voor mooie lentefoto's van Alex Pansier

Een foto van een zwaan zoals Alex die eerder maakte (foto: Alex Pansier). foto: Rochelle Moes. Volgende 1/3 Eekhoorn ruikt aan bloem: 5 tips voor mooie lentefoto's van Alex Pansier

Het is weer lekker vroeg licht en de natuur ontwaakt uit zijn winterslaap, het is lente. En dat is ook de perfecte tijd om eropuit te trekken om foto’s te maken. Fotograaf Alex Pansier uit Oss weet als geen ander hoe je nu de mooiste plaatjes schiet, want zijn foto’s gaan de hele wereld over. Bijvoorbeeld zijn prijswinnende foto van een eekhoorn die aan een bloem ruikt. Hij nam ons in alle vroegte mee op pad en deelde zijn beste tips.

We lopen om half acht ’s ochtends door natuurgebied de Hemelrijkse Waard tussen Oijen en Lithoijen. “Zodra de lente begint, gaat het bij mij ook weer kriebelen. Ik ben nu bijna iedere dag vroeg in de natuur”, vertelt Alex enthousiast. Even verderop ziet hij in het water een paar meerkoetjes vechten om een vrouwtje. “Het leven begint opnieuw, je ziet steeds weer nieuwe dingen en die rust. Dat is gewoon heerlijk om in te fotograferen.” Alex maakt geen gewone natuurfoto’s, maar heeft een heel eigen stijl. Minimalistisch en met sobere kleuren. Zijn foto’s lijken bijna gefotoshopt, maar aan nabewerking doet Alex nauwelijks. De bijzondere kleuren ontstaan door te spelen met licht. “Ik zie een paar zwanen”, zegt hij terwijl hij door zijn lens kijkt. “Zeker nu de zon erop staat krijg je van die mooie doortekeningen in de vleugels.”

Alex Pansier ziet door zijn telelens een zwerm vogels (foto: Rochelle Moes).

Met zijn foto’s won Alex al meerdere internationale prijzen. Zo nam hij afgelopen weekend nog een Groene Camera in ontvangst. Maar het meest trots is hij op de prijs die hij van National Geographic kreeg, voor zijn plaat van een eekhoorn die aan een bloem ruikt. Het geheim van die foto? “Goede voorbereiding, geduld en veel doorzettingsvermogen”, zegt Alex. Hij lag voor die foto tien dagen lang in een boshut in Tilburg. “De eerste dag was ik al blij dat ik een eekhoorn zag. De dag erna schoot ik er een mooie foto van. En elke keer als ik terugging, leerde ik weer een beetje van mijn fouten van de dag ervoor. Als je dat iedere dag doet, kom je hopelijk ook met zo’n mooie foto thuis.” Ook als de zon het even laat afweten, is dat volgens Alex geen reden om er niet op uit te trekken met je camera. Integendeel zelfs. “Mensen denken altijd dat een zonnetje goed is, maar ik ben daar eigenlijk geen fan van”, geeft hij toe. De schaduwen worden daardoor ook harder. Op een bewolkte dag worden de kleuren wat zachter en zie je meer details van de dieren", legt hij uit. "Doe mij maar lekker een grijze dag."