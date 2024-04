Auto van vuurwerkhandelaar in brand gestoken, politie toont verdachte

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden gedeeld van de man die aan de Sportparkstraat in Sint Willebrord twee auto's in brand heeft gestoken. De vlammen sloegen over op het nabijgelegen appartement, dat volledig uitbrandde. Het is een man met normaal postuur, een lichtkleurig jack en een capuchon op.

Ook opvallend is dat de brandstichter op de beveiligingsbeelden te zien is met handschoenen en een plastic tasje in zijn hand. Hij ijsbeert heen en weer, langs het huis en de bestelbus die november 2023 in brand vlogen. Dat gebeurde op maandag, twee dagen nadat er in diezelfde straat ook al een auto was uitgebrand. Allebei van dezelfde eigenaar.

Geen lieverdje

Volgens buurtbewoners zou die eigenaar 'geen lieverdje' zijn. Hij is eerder veroordeeld zijn voor illegale handel in vuurwerk en heeft daar zelfs 20 maanden voor vastgezeten. Hij wordt gezien als een van de grootste handelaren in illegaal vuurwerk in Nederland. Al noemde hij zichzelf, op berichtendienst Telegram, ook daadwerkelijk de grootste.

Ook zou hij tijdens de jaarwisseling buurtbewoners hebben beschoten met vuurwerk, omdat iemand zijn schuur had natgespoten. In die schuur lag zijn vuurwerk.

Net ontsnapt

Desondanks hebben de buren van de vuurwerkgigant hem wakker gemaakt, toen zijn bus in lichterlaaie stond. Hij kon nog net via een ladder aan het balkon uit de vlammenzee in zijn huis vluchten. Dat is daarna afgebrand.

De brandstichter is nog altijd niet gevonden, daarom heeft de politie bewakingsbeelden openbaar gemaakt.

