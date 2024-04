Huisje van Hans en Grietje gesloopt, herbouw kost Efteling 8 ton

Het beroemde snoephuisje van Hans en Grietje in de Efteling is gesloopt. Wie een bezoek brengt aan het Sprookjesbos ziet alleen nog een lege plek. Het onderkomen van de heks is verdwenen, net als Hans en Grietje zelf. Het sprookjestafereel is volgens de Efteling flink verouderd en wordt vervangen door een nieuw, identiek snoeperig huisje. En dat voor de lieve duit van zo'n 700.000 tot 800.000 euro.

Het oude huisje, dat uit 1955 stamt, werd deze week helemaal afgebroken. “Destijds werd het opgebouwd met houten palen en steengaas", vertelde projectleider Mark Elings eerder. "Dat ging helaas geen leven lang mee. In de jaren die volgden, is er daarom regelmatig onderhoud gepleegd." "Zo is de draagconstructie van het huisje al eens vervangen en vernieuwden we in 2016 het hokje waar Hans in zit", vervolgt hij. "We hoopten dat we bij het komende groot onderhoud bij Hans en Grietje alleen de buitenste, nog originele, laag van het huisje onder handen hoefden te nemen, maar helaas is het huisje in té slechte staat.” Helemaal geen fundering

Toen alles onder de loep werd genomen, kwam het bouwtechnische team tot de verrassende ontdekking dat onder het snoephuis al die jaren helemaal geen fundering zat. Daarom was er maar één optie: alles slopen en vervangen.

Archieffoto: De Efteling

Zeven tot acht ton: je kunt er een flinke villa voor kopen en het peperkoeken huisje blijft piepklein. Toch is dat geldbedrag volgens de Efteling echt nodig om de attractie weer up to date te krijgen. "Het is een kostbaar project om alles weer opnieuw op te bouwen", stelt woordvoerder Steven van Gils van het attractiepark. "Er komt veel techniek en detail bij kijken, en dat is niet te vergelijken met een normaal woonhuis. Onder de grond wordt een helemaal nieuwe fundering aangebracht en ook zijn er aanpassingen nodig in de leidingen die onder het Sprookjesbos lopen." Originele snoepgoed-mallen uit 1955

De peperkoeken daken, roze snoephartjes, de krakelingen en verleidelijke taarten aan het begin van het huisje, alles wordt onder handen genomen. Sommige authentieke decoratiestukken die nog bruikbaar zijn, zoals de oude glas in lood-ramen en de poppen zullen hoogstwaarschijnlijk terugkeren, zegt de woordvoerder. Ook heeft de Efteling nog verschillende originele mallen uit 1955, zodat het snoepgoed opnieuw gemaakt kan worden.

Ook de heks keert terug. (Archieffoto: De Efteling)