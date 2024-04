Nieuw azc in Roosendaal, omwonenden geïnformeerd

De gemeente Roosendaal krijgt een nieuw asielzoekerscentrum langs de snelweg A58 bij Heerle. Dat blijkt uit een brief die de gemeente onder de inwoners heeft verspreid en die rondgaat op social media.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil de opvang inrichten aan de Bergsebaan, in de buurt van verzorgingsplaats Wouwse Tol Noord. Naar verwachting worden op de locatie vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers en 250 reguliere vluchtelingen ondergebracht.

De plannen worden dinsdagmiddag aan de pers toegelicht door burgemeester Han van Midden en wethouder René van Ginderen. Voor de direct omwonenden en bedrijven in de buurt is er dinsdagavond een bijeenkomst.

'Mensen niet in de kou laten staan.'

De gemeente zegt mee te willen werken aan de plannen van het COA omdat opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland overvol zitten en er tegelijkertijd nieuwe vluchtelingen naar ons land komen. "De gemeente Roosendaal wil deze mensen niet in de kou laten staan", schrijft de gemeente in de brief.