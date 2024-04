Rustige buurt opgeschrikt door dodelijk familiedrama: 'Verschrikkelijk'

Een dodelijke steekpartij in een woning doet de bewoners aan de Vilvoordehof in Eindhoven opschrikken. Het doodlopende hofje, doorgaans een oase van rust, staat dinsdagmiddag in een mum van tijd vol met politiewagens en ambulances. Afzetlinten worden gespannen en de omgeving is ineens een plaats delict. "Verschrikkelijk. Dit is een rustig, stil hofje waar nooit iets gebeurt", zegt buurvrouw Bep.

Buurtbewoner Erik Knoester: " Ik zag de dochter van het gezin om kwart voor drie nog met de hond buiten lopen. Vader Dimitri kwam rond kwart over vier thuis. Hij kwam hard aanrijden. En tien minuten later stond de politie er."

In een van de woningen heeft een familiedrama plaatsgevonden. Het huis wordt bewoond door een Russisch gezin, bestaande uit vader, moeder, dochter en een hond. Tussen vier en half vijf moet het plotseling vreselijk fout zijn gegaan. De vader van 52 jaar wordt doodgestoken, zijn dochter (18) is door de politie aangehouden als verdachte.

Voor de buurt het goed en wel in de gaten had, stonden twee ambulances en zes politiewagens in de Vilvoordehof. "Toen de ambulances weggingen zonder Dimitri wist ik genoeg", zegt Knoester. Hij heeft zich ontfermd over de hond van het gezin. "De dochter werd in de boeien geslagen en afgevoerd. Ze keek uitdrukkingsloos toen ze werd meegenomen."

Volgens de buren heeft het meisje een tijdje op een gesloten afdeling van de GGZE gezeten.

Buurvrouw Bep vertelt dat ze niets heeft meegekregen van de dodelijke steekpartij. "Ik kwam net terug van een partijtje jeu des boules. Ik heb heel weinig contact met de buren. Natuurlijk, we zeggen gedag en helpen elkaar als het nodig is. Het is verschrikkelijk. Dit is een hofje waar nooit iets gebeurt."

"Ik dacht eerst dat de dochter het slachtoffer was. Later bleek het om de vader te gaan. Vreselijk. Heel eng. We zitten nu aan de port om van de schrik te bekomen."

