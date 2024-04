Rattenplaag bij fastfoodrestaurants: 'Al 100 ratten afgeschoten'

Rattenvanger Mike Heutink staat versteld over de enorme aantallen ratten die hij heeft gezien in de omgeving van de fastfoodrestaurants langs de A27 bij Oosterhout. Hij werd door gemeente ingehuurd om de ratten af te schieten met zijn speciale luchtbuks. "Het was te bizar voor woorden, zoveel ratten in zo'n klein gebied en ik ben nog niet klaar."

Mike Heutink komt uit Roosendaal en is eigenaar van het bedrijf Rat-Buster. Hij is al vijf keer op jacht geweest in Oosterhout rond de Beneluxweg en omschrijft de situatie als een plaag. "Op twee kleine perceeltjes schoot ik al 72 ratten. Dat waren de hotspots. Uiteindelijk schoot ik honderd ratten. Het liep letterlijk de spuigaten uit." In de video zie je hoeveel ratten de warmtecamera spotte.

Volgens Heutink wisten de klassieke bestrijders niet meer hoe ze de situatie nog onder controle konden krijgen en waar ze vallen moesten plaatsen. Afval is de grote boosdoener rond de fastfoodrestaurants, stelt de bestrijder. "De gemeente heeft die zaken in een gesprek duidelijk gemaakt dat ze de omgeving echt beter moeten opruimen." Ook Rijkswaterstaat gaat zijn best doen om de oprit naar de A27 schoner te houden.

"Ik moet nog een aantal avonden en nachten bestrijden."