Zo komt het dat zwerfafval ratten aantrekt en zo kom je er weer vanaf

Zwerfafval en etensresten op een parkeerplaats langs de snelweg met fastfoodrestaurants trekken ratten aan. "De mens doet zichzelf de overlast aan. Zwerfvuil is aantrekkelijk voor ratten en die planten zich juist sneller voort als er iets te vreten valt", zegt Franc Telkamp van FD Plaagdierpreventie uit Eindhoven.

“Ratten zijn pioniers”, zegt Telkamp. “Ze ruimen in de natuur ook allerlei dode dieren als eenden en vogels op. Ratten hebben zijn alleseters. Ze hebben bijvoorbeeld een dode eend of vogel allang geroken, nog voordat wij dat hebben gedaan. Ze ruimen ook onze rotzooi op. Zodra ze op een terrein komen met veel zwerfafval en er is van alles te eten dan blijven ze daar en gaan planten zich sneller voort. Dan ontstaat er overlast."

In een schone omgeving voelt de rat zich niet echt thuis. Volgens Telkamp kunnen ratten zichzelf prima aanpassen aan veranderende omstandigheden: "Als je vandaag zorgt dat daar niets meer te eten is, bijvoorbeeld door het op te ruimen, dan is de rat in mum van tijd vertrokken. In een straal van een kilometer zijn er dan hooguit nog tien ratten te vinden. Die zie je niet en hoor je niet, want die horen daar gewoon."

Een rattenplaag is de schuld van de mens zelf. "De rat heeft een slecht imago, maar hoeft niet voor overlast te zorgen. Daar zorgt de mens zelf voor. Het is wel een beetje eigen schuld, dikke bult."

Diederick Luijten is manager van La Place en het hotel Gr8 in Oosterhout. Hij baalt van de rattenplaag. "De beesten komen op afval af. We zijn blij met de hulp van de gemeente bij de bestrijding. Gelukkig hebben we de ratten buiten gehouden. Bruine ratten komen bovendien niet snel naar binnen. Dat wordt ook regelmatig gecontroleerd door toezichthouder NVWA."

De KFC-vestiging in Oosterhout zegt dat er op drie momenten van de dag het zwerfafval op het terrein wordt opgeruimd.