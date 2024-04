Sander strooide met beledigende hashtags en krijgt boete van rechtbank

De man die onder andere de burgemeester van Roosendaal online beschuldigde van corruptie en fraude is veroordeeld. Sander B. uit Oosterhout moet van de rechtbank in Breda een boete van 1500 euro betalen. Als hij weer de fout in gaat moet hij twee weken de gevangenis in. De veroordeelde man vertelde de politie dat hij misstanden aan de kaak wilde stellen. Wat hij bedoelde is onbekend, hij bleef weg van zijn proces.

Eind 2021 verscheen er een foto van burgemeester Han van Midden op Linkedin. Daaronder teksten als: 'hypocriet', ‘ambtsmisdrijven’, 'discriminatie' en: 'corruptie is een trend die we niet kunnen negeren’ en 'blijkbaar dekt u de misstanden liever oogluikend toe'.

Smaad

Smaadschrift heet dat in het wetboek van strafrecht. Dat is strafbaar en het is bewezen, oordeelde de rechtbank in Breda donderdag. B. (36) was de verspreider van de berichten. En hij had het op meer mensen gemunt dan alleen de burgemeester, zo staat in het vonnis.

Woningcorporatie Alwel was ook een doelwit. Daar had B. een conflict mee. Alwel had een vacature op de website staan. B. plaatste daaronder een reactie: 'Alwel is geen leuke corporatie maar een oplichtende verhuurder, waar juristen zonder integriteitsbesef zoals (...) werken.' Daarna volgde de hashtag: 'corruptie.' Hij noemde ook een medewerkster van Alwel met naam en toenaam.

'Kop van je romp'

Op LinkedIn richtte hij zijn pijlen op een advocatenkantoor. 'Een stel bedriegers bij elkaar die samen met hun frauderende klanten denken dat ze de dienst uitmaken. Jij gaat lekker geld wegharken (...). In een ander bericht ging hij nog een stap verder: ‘Als je nog een ding doet in dit dossier dan hak ik de kop van je romp,’ en hij noemde de naam van een advocaat.

B. werd vrijgesproken van het bedreigen van een advocaat. Hij had de man 'een zeer groot aantal whatsappberichten' gestuurd over hem en zijn gezin. Maar ze waren niet concreet genoeg, 'op het randje' zei de officier van justitie eerder.

De officier van justitie had dezelfde straf geëist die is opgelegd.

'Persoonlijk ongenoegen'

B. vond dat zijn uitlatingen vielen onder vrijheid van meningsuiting. Hij stelde met zijn bedrijf misstanden aan de kaak, vertelde hij in het politieverhoor.

De rechters noemden de woorden die Sander gebruikte 'disrespectvol en beledigend voor de slachtoffers' maar ook een aantasting van hun eer en goede naam. Ook omdat ze vindbaar en zichtbaar zijn.

De rechtbank vindt 'dat er geen sprake is van het aan de kaak stellen van misstanden, maar het uiten van persoonlijk ongenoegen en daardoor het beschadigen van de reputatie van anderen. Dat verdachte dit niet inziet en heeft gezegd door te zullen gaan, stelt de rechtbank niet gerust'.

De rechters namen het hem kwalijk dat hij de beledigingen publiekelijk deed. 'Zelfs als er al sprake was van laakbaar gedrag bij de aangevers, dan nog is het plaatsen van berichten op een internetsite en sociale media niet de juiste reactie'.

B. was niet op zijn proces. Er was ook geen advocaat. De rechtbank zegt dat ze hem hadden geadviseerd er wel eentje te nemen.

Of B. wist van zijn proces is onbekend. De uitnodiging was naar zijn laatst bekende adres in Spanje gestuurd. De rechters wisten nog wel te melden dat hij met de caravan op vakantie was.

De verdachte was ook niet bij de uitspraak.

