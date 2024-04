Jürgen maakt het lekkerste worstenbroodje: 'Mijn vader zou trots zijn'

Het is een bijzondere overwinning voor Jürgen van Dongen uit Terheijden, winnaar van ‘Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2024’. Twintig jaar geleden deed zijn vader Jan voor het eerst mee aan de wedstrijd en hij won. Twee weken geleden overleed Jan en dat maakt de winst voor Jürgen extra bijzonder. “Mijn vader was mijn grote inspirator. Ik weet zeker dat hij heel trots zou zijn.”

Al voor de zesde keer mag Jürgen zijn worstenbroodjes de lekkerste van Brabant noemen. “Winnen wordt nooit saai. Het is iedere keer weer een bekroning op ons werk”, vertelt hij een dag na de uitreiking. Een dag waarop hij een uur eerder aan de slag ging dan normaal om extra worstenbroodjes te maken. Normaal begint hij om drie uur, maar nu is hij om twee uur 's nachts begonnen.

Op een normale donderdag gaan er zo’n duizend worstenbroodjes over de toonbank bij de bakkerij in Terheijden. Nu zitten ze al op zo’n 3500 aanvragen en richting het weekend belooft het volgens Jürgen topdrukte te worden.

Het bakken van worstenbroodjes zit echt in de familie. De vader van Jürgen begon in 2003 met de bakkerij en in 2004 was hij de winnaar van het lekkerste worstenbroodje. "En dit jaar was hij voor het eerst niet bij de uitreiking", verzucht Jürgen. Iets dat zijn overwinning nu extra emotioneel maakt. "Het was een man van weinig woorden, maar hij zou gezegd hebben: ‘da kende gij’.”

De laatste keer dat Jürgen de wedstrijd won was in 2016. Na die overwinning zei Jürgen tegen zijn zoon Stijn dat hij nog een keer wilde winnen, daarna zou Stijn de strijd aan mogen gaan. En dat moment is nu dus aangebroken. “Stijn gaat de wedstrijd van me overnemen. Hij wordt de volgende kampioen.”

Als het aan Stijn ligt, gaat hij op dezelfde voet verder als zijn vader en opa. “Ik heb het van mijn vader geleerd en hij is een goede leermeester. Ik ga hetzelfde recept gebruiken. Het is ook belangrijk om passie voor het vak te blijven houden. Dan komt het goed.”