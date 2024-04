Strijd tegen afvaldumpingen: gemeenten zoeken naar oplossingen

Elke dag is het weer een puinhoop bij de ondergrondse containers in Den Bosch en Oss. Afval dat thuishoort in de containers of zelfs bij het milieustation wordt gedumpt. De kosten voor de gemeenten lopen daardoor flink op. Maar wat ze ook doen, het lijkt nauwelijks te helpen. “Er is meer nodig dan alleen handhaven”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch.

Vooral bij de ondergrondse containers bij winkelcentra is het vaak raak. Grote bergen afval liggen rondom de kleding- en glascontainers. Van kinderzitjes tot wasmanden en zelfs meubels zoals een bank en tuinstoelen. Door deze illegale dumpingen, lopen de kosten voor de gemeenten flink op. “We hebben natuurlijk extra kosten voor het personeel en het voertuig, maar ook kosten voor het laten verwerken van het afval. Normaal gesproken zou de eigenaar grofvuil naar het milieustation brengen en de bijbehorende kosten hiervoor betalen. Deze kosten komen nu voor de rekening van de gemeente”, reageert een Bossche woordvoerder. Hoe hoog die kosten precies zijn, is niet bekend.

“We willen hen met kunst stimuleren om hun afval in de container te gooien.”

Om afvaldumpingen en daarmee die extra kosten te voorkomen hebben de gemeenten Oss en Den Bosch al verschillende maatregelen genomen. Zo zijn eind vorig jaar alle oranje containers voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) in Oss verdwenen. “Toen werd er meer afval bijgeplaatst op de plaatsen waar de PMD-containers stonden. Langzaam worden de mensen zich ervan bewust dat ze er niet meer staan en plaatsen mensen minder afval op de plek van de containers”, zegt een woordvoerder. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. “Op de plekken waar die containers stonden, staan nog wel andere ondergrondse containers voor papier en textiel. Daar wordt nog steeds afval bijgeplaatst.” In Den Bosch heeft de gemeente de ondergrondse containers laten opfleuren. De afgelopen twee jaar zijn er zo’n 100 ondergrondse containers beschilderd door kunstenaars. “Op die manier willen we inwoners stimuleren om hun afval sneller in de container te gooien in plaats van ernaast zetten.” Dat heeft op een aantal plekken een positief effect, maar nog lang niet bij alle ondergrondse containers.

“Het gaat ook om gedragsverandering bij mensen.”

Omdat de gemeente Oss nog regelmatig klachten krijgt van inwoners en de afvalstoffendienst heeft het gemeentebestuur nu ook extra handhavers ingezet. De afgelopen maand hebben boa’s 27 boetes uitgedeeld. "Het bedrag daarvan is afhankelijk van de overtreding en of er directe schade is voor het milieu is." Voor inwoners is dat tussen de 100 en 400 euro. Voor bedrijven ligt het bedrag van de boete tussen de 200 en 800 euro. De gemeente wil niet zeggen hoe de overtreders zijn achterhaald. “Om de pakkans niet te verkleinen.” De gemeente op dit moment geen gebruik maken van camera’s. Ook in Den Bosch maken ze nog geen gebruik van camera’s. Hoewel fractievoorzitter Joep Gersjes van de lokale partij VOOR Den Bosch dat in juni al voorstelde. Het college heeft sinds begin dit jaar wel tijdelijk meer handhavers aan het werk gezet om te controleren op afvaldumpingen. Als ze kunnen achterhalen wie het was, krijgt de dader een boete. Maar daarmee is het probleem nog steeds niet opgelost, weten ook deze gemeenten. “Het gaat ook om gedragsverandering bij mensen om geen afval naast de containers te plaatsen. We hebben in bepaalde wijken folders huis aan huis verspreid om inwoners te informeren wat ze met hun grofvuil moeten doen”.