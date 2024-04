Hardleerse hondenfokker weer opgepakt ondanks veroordeling tot cel

Broodfokker Kevin T. die eerder is veroordeeld voor het verwaarlozen van honden in Deurne is weer opgepakt. Hij werd afgelopen oktober veroordeeld en moet negen maanden de cel in. Hij ging in hoger beroep tegen die straf en is daarom vrij. In de tussentijd is Kevin T. in België weer in de fout gegaan met honden.

T. is een bekende van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). Hij hield in Deurne veel honden tegelijk en onder belabberde omstandigheden. Ze waren in slechte conditie en verbleven op de zolder en in paardenstallen zonder schoon drinkwater. Ook lagen de ruimtes vol met hun eigen uitwerpselen. Toen de LID daarna langskwam voor een nieuwe controle, probeerde hij 120 honden te verstoppen in ongeschikte schuren op zijn erf. Alle dieren werden vervolgens meegenomen door de inspectiedienst. Eerder had T. al fokkerijen in de gemeenten Veldhoven, Overbetuwe en Stein. In deze video van de LID zie je hoe de honden van de broodfokker erbij zaten: