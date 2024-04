112-nieuws: boom valt op huis • harde crash tussen auto's

16.55

De politie heeft bij verkeerscontroles in Zeeland en West-Brabant bekeuringen uitgedeeld en rijbewijzen afgepakt. Zo raakte de bestuurder van een snorfiets op de Moerlaken in Breda zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 58 kilometer per uur, terwijl zijn snorfiets maar 25 mag. In Fijnaart gebeurde een automobilist hetzelfde. Hij reed met 160 kilometer per uur over de A59. Daar gold een maximum snelheid van 100 kilometer per uur op dat moment. Op de Midden-Brabantweg werden de rijbewijzen van drie bestuurders ingenomen. De agenten hielden de controle op initiatief van Roadpol, een Europese politieorganisatie. Die is opgericht om het verkeer veiliger te maken en het aantal doden te beperken.