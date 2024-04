Teleurstelling voor Van Gerwen, thuiswedstrijd eindigt weer met nederlaag

Voor Michael van Gerwen is de Nederlandse speelronde in de Premier League in Rotterdam met een enorme kater geëindigd. Al na één wedstrijd zat de avond er alweer op voor de darter uit Vlijmen, na een 6-4 nederlaag tegen regerend wereldkampioen Luke Humphries.

Van Gerwen kwam donderdagavond na een 5-2-achterstand nog terug tot 5-4, maar bij die stand maakte Humphries het af. Hij besloot het duel met een score van 75. Hij gooide het uit met dubbel-12, waarmee hij het publiek in Ahoy stil kreeg.

De spelers klaagden tijdens het duel over de omstandigheden in Ahoy, waar volgens hen een licht windje waait. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 96,54, Humphries had een gemiddelde score van iets meer dan 100.

Nummer vijf hijgt in de nek

Vorig jaar bleef Van Gerwen, de mondiale nummer 2, ook in de eerste ronde steken in eigen land. Een jaar eerder was hij finalist. In de eindstrijd moest hij toen met 6-5 zijn meerdere erkennen in Joe Cullen.

Aspinall won uiteindelijk, net als vorig jaar, de Premier League-avond in Rotterdam. De nummer 4 van de wereld versloeg in Ahoy in de finale Michael Smith, de mondiale nummer 3, met 6-4. Daardoor zakt Van Gerwen in de stand. Na twaalf van de zestien speelrondes is hij vierde, achter Humphries, Luke Littler en Aspinall. Nummer vijf Smith hijgt hem in de nek. Van Gerwen moet zich bij de beste vier blijven scharen, wil hij zich plaatsen voor de play-offs volgende maand in Londen.

Extra druk voor Van Gerwen

Aan de vooravond van de wedstrijd vertelde Van Gerwen dat hij genoot van de zee van Oranjefans in Ahoy, maar dat een zaal gevuld met sponsoren, vrienden en familie ook voor extra druk zorgt. Zo komt het niet vaak voor dat zijn vrouw in de zaal zit. Na de snelle uitschakeling vertrok Van Gerwen vrijwel meteen, hij stond media niet meer te woord.