Van Rijthoven maakt half mei rentree en speelt Roland Garros

Tennisser Tim van Rijthoven uit Roosendaal maakt half mei zijn rentree in het tenniscircuit. Hij wil eind volgende maand gaan deelnemen aan de kwalificaties van Roland Garros.

De 26-jarige Van Rijthoven kwam in februari van 2023 voor het laatst in actie. Hij deed toen mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De voormalig nummer 101 van de wereld onderging vorig jaar een elleboogoperatie en kampte met andere blessures.

De voormalig winnaar van het grastoernooi van Rosmalen wilde aanvankelijk eind februari terugkeren, maar die rentree werd uitgesteld. "Dat was een voorzorgsmaatregel voor de arm, maar ook om niet direct van ondergrond - van hardcourt naar gravel - te hoeven wisselen", aldus zijn management.

'Bevroren ranking'

Van Rijthoven mikt in de week van 13 tot en met 19 mei op deelname aan een challengertoernooi in het Portugese Oeiras, de Franse stad Bordeaux of het Italiaanse Turijn. Een week later zijn de voorronden van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Omdat Van Rijthoven lang geblesseerd is geweest, mag hij op een aantal toernooien een 'bevroren' ranking inzetten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Tennisser Van Rijthoven verwacht snelle rentree: 'Ik ben hartstikke fit'

Tim van Rijthoven voltooit sprookje met sensationele winst van Libéma Open

Tim Van Rijthoven is uitgeroepen tot tennisser van het jaar