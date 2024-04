Van der Poel dik ingepakt van start in Luik, hier en daar ligt sneeuw

Wielrenner Mathieu van der Poel is zondagochtend iets na tienen dik ingepakt begonnen aan de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen zei voor de start dat hij vijf laagjes kleding draagt om de kou te trotseren. In de Ardense heuvels is het koud en op sommige plekken ligt zelfs sneeuw.

"Ik rijd liever als het iets warmer is, maar het is wat het is, we moeten het ermee doen", zei Van der Poel tegen de NOS. "Gelukkig hebben we goede kleren. Als het droog blijft, doet dat al het meeste."

Van der Poel won dit voorjaar al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar hij geldt zondag niet als de topfavoriet in Luik-Bastenaken-Luik. Dat is de Sloveen Tadej Pogacar, die de klassieker in 2021 al eens won. "Ik weet niet of ik met hem kan meegaan. Het ligt aan de benen, als ik de benen van Vlaanderen heb, kan ik ver komen, maar als ik de benen heb van de Amstel Gold Race zal ik niet ver komen."

Ook vader Adrie won in Luik

De afgelopen twee jaar was La Doyenne, zoals de Waalse klassieker ook wordt genoemd, een prooi voor de Belg Remco Evenepoel. Een blessure na een zware val in de Ronde van Baskenland houdt hem echter voorlopig aan de kant. Mocht het Van der Poel lukken om zondag te winnen dan treedt hij onder meer in de voetsporen van zijn vader Adrie die de wedstrijd in 1988 won.

In 2016 was Wout Poels tot nu toe de laatste Nederlandse winnaar in Luik.

