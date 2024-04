Kampioen, promotie of play-offs: voor Willem II kan het nog alle kanten op

In de top van de Keuken Kampioen Divisie wordt de druk op titelfavoriet Willem II flink opgevoerd. De Tilburgers draaien een goed seizoen en willen dat besluiten met minimaal promotie naar de Eredivisie, maar het liefst met het kampioenschap. De ploeg van de Belgische trainer Peter Maes heeft vooralsnog de beste papieren voor de titel of een promotieplek. Maar het kan ook nog helemaal anders lopen.

In de Keuken Kampioen Divisie moeten nog drie speelronden worden afgewerkt. En in de top maken nog vier ploegen kans op promotie naar de Eredivisie: Willem II, Roda JC, FC Groningen en, in iets mindere mate, FC Dordrecht.

Promotie Eredivisie

Willem II kan komende vrijdag de promotie naar de Eredivisie veiligstellen. In het Koning Willem II Stadion staat dan de wedstrijd tegen FC Groningen op het programma. Bij winst op FC Groningen zijn de Tilburgers zeker van promotie.

Kampioenschap KKD

Met de promotie naar de Eredivisie is het doel voor de Tilburgse ploeg al bereikt. Maar ongetwijfeld zal trainer Peter Maes het seizoen nog meer glans willen geven met een kampioenschap. Willem II speelt behalve tegen FC Groningen (thuis) ook nog tegen FC Dordrecht (uit). Saillant detail: op de laatste speeldag spelen FC Groningen (de huidige nummer 3) en Roda JC (nu nummer 2 op de ranglijst) tegen elkaar.

Doemscenario

Kan het ook nog verkeerd aflopen voor Willem II? Mogelijk, twee van de drie laatste wedstrijden verliezen en de wereld ziet er weer heel anders uit voor de Tricolores. Met een beetje pech en afhankelijk van de resultaten van Roda JC en FC Groningen kunnen de Tilburgers dan zelfs nog in de play-offs belanden.

Met een overwinning vrijdag op FC Groningen kunnen deze laatste zorgen echter in één klap opzij worden geschoven.

Top vier na 35 speelrondes:

1. Willem II 35-74

2. Roda JC 35-71

3. FC Groningen 35-70

4. FC Dordrecht 35-66

Dit is het programma van Willem II:

Willem II - FC Groningen (vrijdag 26 april, 20.00 uur)

FC Dordrecht - Willem II (vrijdag 3 mei, 20.00 uur)

Willem II - Telstar (vrijdag 10 mei 20.00 uur)

