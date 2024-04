Reeks aanslagen op coffeeshop Caza: 3 verdachten (15, 16 en 19) aangehouden

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de aanslagen op de Tilburgse coffeeshop Caza. Een 19-jarige man uit Amsterdam is afgelopen weekend gearresteerd. Terwijl een jongen van 16 uit Coevorden en een jongen van 15 uit Tilburg al vastzaten, zo maakte de politie maandag bekendgemaakt.

De 19-jarige uit Amsterdam wordt ervan verdacht de coffeeshop aan de Gasthuisring op 30 maart te hebben beschoten. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Woensdag wordt hij voorgeleid. De 15- en 16-jarige zijn al eerder aangehouden, maar dat heeft de politie pas nu bekendgemaakt.



Donderdag was de coffeeshop voor de achtste keer in dik twee jaar tijd doelwit van een aanslag. Het pand is verschillende keren beschoten, maar er werden ook brandbommen gegooid naar de coffeeshop en er werd een granaat op de stoep gelegd. De aanslagen gebeurden meestal 's nachts.

Allerlei maatregelen

De gemeente heeft samen met de politie flink ingezet op het oplossen van de problemen. Zo mogen agenten sinds twee weken preventief fouilleren in een groot gebied rondom de zaak. En na de aanslagen moest de coffeeshop vaak dicht van de gemeente.

Ook werd de coffeeshophouder vaak verplicht om beveiligers voor de deur te zetten. Dat is iets wat burgemeester Theo Weterings van Tilburg het liefst permanent zou zien, zo gaf hij dit weekend nog aan.

Met het aanhouden van de verdachten is de zaak niet opgelost. In een nieuwe aflevering van Bureau Brabant doet de politie maandagavond opnieuw een poging om informatie te krijgen over de daders achter de aanslagen.

Bekijk deze video om een idee te krijgen van wat er de afgelopen tijd allemaal bij de coffeeshop gebeurde: