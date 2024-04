Burgemeester wil dat Caza permanent beveiligd wordt na zoveelste aanslag

Burgemeester Theo Weterings wil dat coffeeshop Caza in Tilburg permanent beveiligd wordt als de zaak weer open mag. Donderdagnacht werd voor de achtste keer in twee jaar tijd een aanslag gepleegd op de coffeeshop. De burgemeester heeft de zaak daarom weer voor twee weken gesloten. "Zo moet de rust en veiligheid terugkeren, maar het is wel een spagaat waar ik in zit."

De achtste aanslag kwam in een periode dat de politie en gemeente al veel aandacht besteedden aan de veiligheid rondom de coffeeshop aan de Gasthuisring. Bij eerdere aanslagen werd de zaak ook al gesloten en Caza moest onlangs nog een beveiliger voor de deur zetten. Toch blijven de aanslagen doorgaan. "Het is een unieke situatie. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zegt Weterings. Daarom wordt onderzocht welke maatregelen nog meer kunnen worden genomen om de omgeving veilig te houden. Komend halfjaar zijn tien straten rondom Caza in ieder geval aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Agenten mogen in die straten iedereen fouilleren. "Dat geeft de politie meer mogelijkheden om de openbare orde te handhaven en mogelijke verdachten aan te houden", legt de Tilburgse burgemeester uit.

"Ik pleit voor permanente beveiliging zolang niemand in beeld is."

Als de coffeeshop over twee weken weer open mag, wil de burgemeester dat de zaak zelf ook extra veiligheidsmaatregelen neemt. "Zolang niet duidelijk is wie de daders of opdrachtgevers zijn, pleit ik ervoor dat Caza 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiligers voor de deur zet." Dat wilde Weterings al eerder, maar de rechter besloot eind vorig jaar dat beveiliging tussen tien uur 's avonds en zeven uur 's ochtends voldoende was. De burgemeester denkt daar nog steeds anders over. Politie en justitie zijn volgens hem volop bezig met de aanslagenreeks. "Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar hun onderzoek, want het geweld moet echt stoppen."

"Ik moet de veiligheid bewaken, maar straf de ondernemer daarmee dubbel."

Hoewel de veiligheid rondom de coffeeshop voor de burgemeester het belangrijkst is, moet hij wel bekennen dat het schuurt dat hij de zaak continu moet sluiten. Ook bij vorige aanslagen moest Caza de deuren tijdelijk dicht houden. "Ik zit in een spagaat. Ik moet de veiligheid bewaken, maar daarmee straf ik de ondernemer dubbel. Die wordt eerst getroffen door de aanslag en daarna nog eens door de sluiting die ik opleg. Dat voelt niet helemaal eerlijk", zegt Weterings. De burgemeester beseft zich dat die tijdelijke sluitingen van Caza mogelijk precies zijn wat de daders willen bereiken met de aanslagen. Maar Weterings vindt het wel het allerbelangrijkste dat de buurtbewoners zich veilig voelen. Op dit moment is dat nog niet zo.

"Ze voelen zich niet veilig."