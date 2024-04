ASML zet verdubbelaar in: 'We voelen ons hier in de regio op ons gemak'

'Project Beethoven' lijkt nu al geslaagd. Chipmachinefabrikant ASML wil na de eerdere toezeggingen van het demissionaire kabinet over miljarden voor de regio graag hier doorgroeien. "Deze keuze laat zien dat ASML zich hier erg op haar gemakt voelt", zegt de woordvoerder van ASML maandag.

De gemeente Eindhoven en de hightechgigant uit Veldhoven maakten maandag bekend dat ASML flink wil uitbreiden bij Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Op die nog te bouwen plek moet rond 2030 plek zijn voor twintigduizend nieuwe medewerkers. "Dit is een boost voor Brainport. En dit betekent ook dat deze regio echt een hotspot is voor de chipindustrie", licht de woordvoerder van ASML toe.

Uitbreiding in Veldhoven gaat door

"De hele industrie gaat enorm groeien", voorspelt de woordvoerder. "Overal zitten chips in. Die vraag wordt alleen maar groter. Wij moeten ook hard groeien, anders kunnen we geen betrouwbare leverancier zijn voor onze klanten. Dus moeten we er zeker van zijn dat we op de nieuwe plek ook flink kunnen groeien. Vandaar dat we nu ook gaan onderzoeken of dit kan bij het BIC."

Het bedrijf benadrukt dat de uitbreidingsplannen voor Veldhoven ook gewoon doorgaan. De bouwplannen bij het BIC komen daarbovenop.

Steenworp afstand van het hoofdkantoor

De afgelopen maanden bezocht ASML samen met wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven meerdere locaties om uit te kunnen breiden. "Daarbij heeft het BIC onze voorkeur. We hebben altijd gezegd: het liefst blijven we in Nederland en het liefst blijven we in de buurt van Veldhoven. Daarom is BIC ook geen onlogische locatie."

De campus is hemelsbreed nog geen tien kilometer verwijderd van het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven. "De nabijheid van de hoofdlocatie in Veldhoven is belangrijk. De manier waarop wij werken is heel erg gericht op samenwerken. Verschillende afdelingen willen even bij elkaar over de vloer kunnen komen. Dat willen we graag zo houden. Maar we hebben ook veel ruimte nodig en dan is het best moeilijk een geschikte locatie te vinden. Het is fijn dat er bij BIC nog zoveel ruimte is om uit te breiden en dat op zo'n korte afstand van het hoofdkantoor."