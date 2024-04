ASML wil verdubbelen in de regio en richt vizier op Eindhoven

ASML wil de komende jaren flink gaan uitbreiden in de Brainportregio. Niet alleen in Veldhoven, maar ook in Eindhoven. De hightechreus wil uiteindelijk gaan verdubbelen van 20.000 naar 40.000 medewerkers en heeft daarvoor het oog laten vallen op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.

Bijna overal zitten tegenwoordig chips in en de wereldwijde vraag wordt groter en groter. Chipmachinefabrikant wil daarom de komende jaren blijven groeien. Daarvoor is het bedrijf al flink aan het bouwen rondom het hoofdgebouw in Veldhoven, maar die uitbreiding alleen is niet genoeg.

Daarom keek de chipmachinebouwer de afgelopen maanden samen met de gemeente Eindhoven naar nieuwe uitbreidingslocaties in de regio. Daarbij is de Brainport Industries Campus als grote favoriet naar voren gekomen. De ligging ten opzichte van de hoofdlocatie in Veldhoven is een van de redenen.

'Project Beethoven'

Onlangs kreeg de regio een flinke zak met geld. Onder de naam 'Project Beethoven' werd er alles aan gedaan om grote techbedrijven als ASML in Nederland en de Brainportregio te houden. In totaal gaat het om 2,51 miljard euro aan investeringen. Een deel daarvan legt de regio zelf in. Het geld wordt gebruikt voor de bouw van extra huizen, om meer personeel op te leiden en om wegen en openbaar vervoer aan te pakken.

Het 'Project Beethoven' lijkt nu zijn doel behaald te hebben: met de grote uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven heeft het bedrijf duidelijk gekozen voor uitbreiden in de regio.

'Belangrijke stap'

Wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport en Economie) van Eindhoven is blij met uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven: "Dit is een cruciaal moment en een belangrijke stap voor de toekomst. Voor Brainport Eindhoven, maar zeker ook voor Nederland en Europa. ASML en de semicon-keten vormen de champions league van onze toekomstige economie en welvaart, met banen op alle niveaus en door de hele economische keten. Het profiel van het bedrijf past naadloos in het DNA van de campus."

Op het BIC zitten meerdere kleine hightechbedrijven in een gebouw. Er waren vanuit de gemeente al plannen om de campus verder uit te breiden. Die plannen komen nu in een stroomversnelling. De gemeente belooft dat de campus door de uitbreidingsplannen van ASML niet groter wordt dan oorspronkelijk gepland.

Wel moet de gemeente nog extra grond aankopen voor de komst van ASML. Eindhoven bezit op dit moment 80 procent van het gebied. De andere twintig procent moet nog aangekocht worden. De gemeente heeft daarvoor nu een voorkeursrecht op de resterende gronden gezet, zodat er straks niet veel te veel wordt betaald voor de grond.

Nog niet helemaal rond

De plannen van ASML en de gemeente Eindhoven zijn overigens nog niet helemaal rond. De regio gaat gebukt onder een overvol elektriciteitsnet en er zijn nu al niet genoeg huizen in de regio. Dat alles moet eerst onderzocht worden, voordat er een definitief 'ja' van de kant van ASML komt.

Daarnaast moet het plan ook nog voorgelegd worden aan de Eindhovense gemeenteraad. Die neemt waarschijnlijk in juli een besluit over de komst van ASML op die plek in Eindhoven.