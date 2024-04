Enorme uitbreiding ASML, zo wil Eindhoven dat gaan doen

Een verdubbeling van het aantal medewerkers van ASML gaat een grote impact hebben op Eindhoven en omgeving. Er zullen meer scholen, meer huizen en een betere infrastructuur moeten komen. En dat allemaal eerder dan er tot nu toe in de regio gedacht werd. Vijf vragen en antwoorden over hoe de gemeente dit wil gaan doen.

Hoeveel banen komen er bij?

Volgens eerdere verwachtingen zou Eindhoven er tot 2040, 72.000 nieuwe banen bij krijgen. Als de uitbreidingsplannen van ASML doorgaan, zijn al die nieuwe banen er rond 2030 al. Tien jaar eerder dan verwacht dus. ASML wil groeien met 20.000 medewerkers. Maar deze groei betekent nog veel meer als het gaat om werkgelegenheid in de regio. Denk bijvoorbeeld aan extra banen bij toeleveranciers van het techbedrijf. Of aan kappers, bakkers, huisartsen, fysiotherapeuten, leraren of mensen in de horeca. Overal zijn meer mensen nodig.

Waar moeten al die mensen gaan wonen?

Er wordt in Eindhoven en omgeving al veel langer nagedacht over het bouwen van huizen, veel huizen. Nu ASML wil gaan uitbreiden, zijn er eerder dan verwacht ongeveer 65.000 nieuwe huizen nodig. “Dat gaat wel een grote uitdaging worden”, zegt wethouder Mieke Verhees die in Eindhoven over wonen gaat. “We moeten zorgen dat we niet alleen gaan bouwen voor de medewerkers van ASML. De mensen die in deze stad wonen, kunnen steeds moelijker een huis vinden." En dus zegt de gemeente dat er vooral veel betaalbare huizen gebouwd gaan worden. Toch zal het niet meevallen om snel al die huizen te bouwen. “Daarvoor zal er een soort taskforce moeten komen met daarin het Rijk, de provincie en de gemeenten. Zodat er korte lijntjes zijn en we niet op elkaar gaan wachten”, zegt Verhees.

Gaat het verkeer niet helemaal vastlopen?

Ook op het gebied van infrastructuur liggen de plannen al klaar. Een van die plannen is de Brainportlijn. Dat is een nieuwe hypermoderne buslijn tussen alle Brainportcampussen. De bedoeling is dat daar zelfrijdende bussen op gaan rijden. Die lijn zal nu sneller dan gepland aangelegd moeten worden. Daarnaast komt er een verbreding van de A2. En wil Eindhoven heel graag twee nieuwe treinstations. Waarvan er een moet komen vlak bij de plek waar ASML wil uitbreiden, vlak bij Eindhoven Airport dus. Het andere station zou in de wijk Tongelre moeten komen. Die treinstations gaan er alleen niet voor 2030 zijn, zo denkt wethouder Monique Esselbrugge die hierover gaat.

Zijn er wel genoeg scholen straks?

Voor al die nieuwe inwoners en werknemers en hun gezinnen zijn nieuwe scholen nodig. Daarom worden nieuwe basisscholen in de stad nu al dertig procent te groot gebouwd om de groei op te vangen. Maar ook de scholen in de dorpen om Eindhoven gaan het merken. De gemeente verwacht dat (te) kleine scholen die dreigden te sluiten, door de groei mogelijk toch open kunnen blijven.

Wat betekent dit voor andere bedrijven die naar Eindhoven willen komen?

Dat ASML zo enorm wil uitbreiden in Eindhoven heeft ook gevolgen voor de plannen van andere bedrijven. “Niet alles kan meer”, zegt wethouder Stijn Steenbakkers die in de stad over economie gaat. Er is straks in Eindhoven bijvoorbeeld geen plek meer voor grootschalige logistiek, dus geen grote pakhuizen. Maar ook datacenters zijn volgens hem niet welkom.