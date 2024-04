Kampioen of niet: dit kampioenslied moet dé nieuwe clubhit worden

De kampioenstitel voor PSV nadert, maar de club is er nog niet helemaal. Toch hebben de supporters in Eindhoven er alle vertrouwen in. De fans zijn dan ook al volop bezig met het voorbereiden van het feest dat moet losbarsten zodra de kampioensschaal in handen is. Daarbij mag muziek niet ontbreken, dus wordt er hard gewerkt aan een nieuw kampioenslied. Chris Coppens, een van de zangers, is razend enthousiast: "Het refrein tovert een lach op je gezicht."

Tussen de gitaren, keyboards, drumstellen en andere muziekinstrumenten, zit muziekstudiobaas Keel Tel over een computer heen gebogen. Hij legt de laatste hand aan een nieuw kampioenslied voor PSV. Aan de andere kant van de studio staan Chris Coppens en oud-PSV'er Erik Frank voor een microfoon. Na het seintje van Kees, de schrijver van het lied, mogen ze hun tekst inzingen. "We maken het mee, ons PSV. Kampioenen!"

Groot hart voor de club

Het gaat de zangers gemakkelijk af. Niet gek, want zes jaar geleden hebben ze ook al een kampioenslied voor PSV gemaakt. "Het werd wel eens tijd voor een nieuwe hit en we denken dat dit hem gaat worden", zegt Erik, die zichzelf bescheiden maar een 'beetje zanger' noemt. Het begon bij de zangers te kriebelen, al helemaal nu PSV het kampioenschap bijna binnen heeft.

Chris voelt zichzelf soms wel een beetje de clubzanger van PSV. "Ik treed vaak op bij allerlei clubgelegenheden. PSV betekent ook veel voor me. Het rood en wit stroomt echt door mijn aderen", zegt Chris. Met zo'n groot hart voor de club, kwamen de woorden voor dit kampioenslied als vanzelf. "Van eendracht tot macht, tot PSV kampioenen, al die woorden komen terug in het lied."

Er moeten nog een paar stukjes ingezongen worden. “Ons PSV schrijft geschiedenis”, zingt Chris. Kees valt hem bij. “Nee nee, dit stukje zing je láág.” De muziek wordt opnieuw gestart, en Chris zingt ‘m meteen goed: “Ons PSV schrijft geschieeedenissss.”

Kampioensmuziek

Het aanstaande kampioenschap is de startmotor gebleken voor meerdere initiatieven om een flink feestje te bouwen. In Eindhoven brengt een groep supporters ondersteund door muziekgroepen zelfs een heel album uit. Deze 'Eindhoven's Finest', zoals de muziekgroep zichzelf noemt, heeft maar liefst 25 kampioensnummers gemaakt. Een deel van die nummers is bedoeld om in het stadion te zingen.

Het lied van Kees, Chris en Erik is ook bedoeld voor de duizenden supporters die lekker kunnen meezingen in het stadion. "Als de club dan eindelijk die schaal in handen heeft, is dat het mooiste moment dat er is. Daarvoor heb je een heel seizoen voor staan supporteren. En dan hopen we op het veld met de spelers te kunnen zingen en de polonaise te lopen. Dat zou geweldig zijn", glundert Erik.

Eerst nog even een check of de mannen hun stukjes goed hebben ingezongen. Kees draait de speaker flink open waarna de opnamestudio nog net niet heen en weer bonkt met de vrolijke beat van het nummer. Hoewel het de bedoeling was om even te luisteren of alles goed was ingesproken, kunnen de mannen zich niet inhouden. “Kampioenen!”, zingen ze uit volle borst mee.

