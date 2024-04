Drugsnetwerk van Edin G. opgerold in Bosnië en Herzegovina

De politie heeft 23 bendeleden aangehouden uit de criminele groep van de Bredase drugshandelaar Edin G. Dat gebeurde tijdens een grootschalige actie in Bosnië en Herzegovina. Bij de actie werden ook wapens en een grote hoeveelheid cash geld in beslag genomen. De Nederlands-Bosnische topcrimineel Edin G. maakt deel uit van een internationaal drugskartel. Hij werd zelf in november 2022 al opgepakt in Dubai, samen met tientallen andere verdachten. Inmiddels is G. weer op vrije voeten.

Tijdens de grootschalige operatie in Bosnië en Herzegovina is de politie op meer dan veertig locaties huizen en kantoren binnengevallen. Dat meldt Europol, het samenwerkingsverband van politiediensten binnen de Europese Unie. Het doel van de operatie, genaamd 'Black Tie', was om het drugskartel van Edin G. zo hard mogelijk te raken, op te doeken voor zover mogelijk. De 23 verdachten die werden opgepakt, worden gezien als vertrouwelingen van Edin G. Onder wie ook hooggeplaatste functionarissen. De politie heeft bij de invallen in totaal 55.000 euro cash geld, acht vuurwapens, elf politieradio's en ook documenten die te maken hebben met witwaspraktijken in beslag genomen. Net als politieauto's, laptops en ander bewijsmateriaal. Weer op vrije voeten

In 2022 werd Edin G. al aangehouden in Dubai bij een grootschalige politieactie. Daarbij werden nog 48 andere verdachten opgepakt. Maar Edin G. werd niet uitgeleverd aan Nederland. Sterker nog, hij was na twee maanden weer op vrije voeten. Nederland zou hebben verzuimd de uitleveringspapieren op tijd te sturen, schreef het Parool eerder. Volgens het OM was de uitleveringsprocedure afgewezen.

Grote partijen drugs G. wordt gezien als een van de drugsbazen van het Tito- en Dino-kartel. De man zou grote partijen cocaïne naar Europa hebben gesmokkeld. Hij was daarnaast bezig met het smokkelen van achtduizend kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. Die grondstoffen kwamen via de haven van Antwerpen en hadden als eindbestemming een bedrijf in Nederland.