Steeds minder mensen komen naar de Brabantse voedselbanken

Steeds minder Brabanders kloppen aan bij de voedselbank. Dat komt omdat veel mensen met een laag inkomen meer te besteden hebben door allerlei maatregelen van de overheid. Maar het is de vraag of ze er ook echt op vooruit zijn gegaan. "Alleen mensen die minder dan 10 euro per dag te besteden hebben, mogen gebruik maken van de voedselbank", zegt Marc Vintegs van de voedselbank in Tilburg.

Vakkundig stapelt Sylvia een aantal tassen met boodschappen in haar kleine zwarte autootje. Ze komt net terug van de voedselbank in Tilburg. "Wat chips, zuivel, koffie. We hebben de hulp van de voedselbank écht nodig, anders komen we niet rond."

Samen met Sylvia maken zo'n 600 mensen gebruik van de voedselbank in Tilburg. Dat is 40 procent minder dan vorig jaar, te danken aan stijgende lonen en toeslagen. Maar er hoort een kanttekening bij dit goede nieuws. Wat als je nét buiten de boot valt voor de voedselbank?

Eind 2022 waren er bijna 6900 gezinnen klant bij een voedselbank in Brabant en Limburg. Eind vorig jaar waren dat er nog 5500. Een flinke afname. Zo zakte het aantal klanten bij de voedselbank in Tilburg van 1000 naar 600. "Dat is te danken aan de stijgende lonen, verhoogde uitkeringen en een hogere toeslagen", zegt Marc.

Goed nieuws, zou je denken. "Aan de ene kant is het positief, maar aan de andere kant zijn er nog steeds mensen die hulp van de voedselbank nodig hebben", zegt Marc. Een andere zorg die nu leeft, is dat mensen door de verhoogde toeslagen, geen recht meer hebben op de voedselbank. En dat terwijl ze de extra hulp nog wel nodig hebben om rond te komen.

Wanneer mag je gebruik maken van de Voedselbank?

Ieder jaar berekenen de voedselbanken in Nederland zogeheten toekenningscriteria. Ze spreken met elkaar af wie wel en wie geen gebruik mag maken van de voedselbank. Daarbij wordt goed gekeken naar het inkomen. Het zogeheten leefgeld, geld dat mensen na het aftrekken van vasten lasten (gas, water en licht) overhouden, is bepalend.

Als je per maand minder dan dit leefgeld hebt te besteden, mag je gebruik maken van de voedselbank. Om dat leefgeld te bepalen rekent de voedselbank een basisbedrag van 200 euro per maand per huishouden, plus 115 euro per persoon die bij dat huishouden hoort. Voor een alleenstaande komt dat dus neer op 315 euro. "Het leefgeld is dus ongeveer 10 euro per dag. Alleen mensen die minder dan 10 euro per dag te besteden hebben, mogen gebruik maken van de voedselbank", licht Marc toe.

Daklozen, uitwonende studenten, asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder (identiteits)papieren komen sowieso niet in aanmerking voor voedselondersteuning.

Afhankelijk van voedselondersteuning

Maar wat als je dankzij die verhoogde toeslagen nét boven die 10 euro per dag uitkomt? Dan heb je geen recht meer op hulp van de voedselbank, terwijl je eigenlijk niet genoeg geld hebt om boodschappen te doen.

Sylvia, die net haar boodschappen in de auto heeft gelegd, is bang dat ze buiten de boot gaat vallen als de toeslagen nóg meer stijgen. "Wat ik nu hier meeneem, kun je in de supermarkt niet voor dat bedrag krijgen. Als we hier niet meer mogen komen, zouden we een enorm tekort hebben."

