Buren niet verbaasd na vondst dode in huis Roosendaal: 'Veel overlast'

In een huis aan de Hoogstraat in Roosendaal heeft de politie dinsdagavond een dode vrouw gevonden. Dat gebeurde rond tien voor acht. De politie doet woensdagochtend onderzoek in de straat. Buurtbewoners kijken er niet van op. "De buurt gaat hard achteruit."

Een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die in het huis aanwezig was, belde zelf de politie en werd bij aankomst van de politie opgepakt. De politie onderzoekt nog hoe het slachtoffer precies is overleden. Ze houdt rekening met een misdrijf, laat een woordvoerder weten.

De verdachte belde zelf de politie. De politie deed dinsdagavond en ook woensdagochtend nog sporenonderzoek. Over de relatie tussen de dode en opgepakte verdachte is nog niets bekend.

BN DeStem meldt dat het slachtoffer een Poolse vrouw is. De aangehouden verdachte zou de vriend van de overleden vrouw zijn, meldt de krant.

Overlast

Volgens een buurtbewoonster is er vaker overlast van de bewoners van het huis. "Er wonen daar veel verschillende mensen in één pand. En dat zorgt voor problemen, niet alleen hier maar in heel Roosendaal."

Een buurtbewoner die al 23 jaar in de straat woont, ziet de straat steeds verder achteruit gaan. Verschillende panden zijn met platen dichtgetimmerd. Hij is niet echt verbaasd: "Er wordt hier veel flakka gebruikt. Dat zorgt voor overlast. Zo zijn laatst bij mij alle ramen kapot geslagen."

Ook een ondernemer noemt het 'geen schone straat'. "Er zitten hier zwervers op de stoep te plassen. Ik stuur die dan weg, want er lopen hier ook kinderen. Wat er in dat pand gebeurt. weet ik niet en ik wil het ook niet weten."