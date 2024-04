Afgesplitste BBB-Statenleden stappen over naar Lokaal Brabant

Ex-BBB-Statenleden Angela Kuiper en Wilfred Lauwen stappen over naar coalitiepartij Lokaal Brabant. Dat staat in een persbericht van Lokaal Brabant. Afgelopen maandag lieten de twee weten uit de fractie van oppositiepartij BBB te stappen. De twee lieten weten hun zetels te behouden, die nemen ze nu mee naar Lokaal Brabant.

"We hebben de programma's van de verschillende partijen doorgenomen en gekeken welke partij het beste bij ons past. Lokaal Brabant kwam in dit proces als beste naar voren", schrijft Angela Kuiper in een persbericht.

Met de komst van Kuiper en Lauwen verdubbelt de fractie van Lokaal Brabant van twee naar vier zetels. Daarmee heeft de coalitie straks 30 zetels en wordt haar meerderheid in Provinciale Staten nog een stukje ruimer.

Daar is Hubert Koevoets, fractievoorzitter van Lokaal Brabant, blij mee. "Het maakt het voor ons een stuk makkelijker dat we het werk over meer mensen kunnen verdelen." Of er sprake is van zetelroof laat hij in het midden. "Overstappen is van alle tijden. Uiteindelijk is de keuze aan hen. Wij zijn blij dat we er een win-winsituatie van hebben kunnen maken. Wij krijgen er twee sterke Statenleden bij, en zij kunnen hun werk goed blijven doen."

'Genoeg over koetjes en kalfjes'

Volgens Wilfred Lauwen speelden de 'verzuurde onderlinge verhoudingen' in de BBB-fractie een grote rol bij het vertrek. "Van een partij van deze grootte verwacht je gewoon meer", zegt hij in een reactie over zijn overstap. Ook ging het voor Lauwen en Kuiper te vaak over boeren. "Wij zijn echt verkozen voor de tweede B, die van burger", zegt Lauwen. "We hebben het genoeg over koetjes en kalfjes gehad, nu willen we echt aan de slag."

Met hun komst naar Lokaal Brabant omarmen de twee ook het coalitieakkoord. Toch hoeven ze hun mening niet om te buigen. "Ook toen we nog bij BBB zaten, konden we ons al vinden in het akkoord van de coalitie."

Onderdeel daarvan is de veelbesproken deadline voor stalaanpassingen. BBB wil die van tafel, maar opvallend genoeg hoeft dat van Kuiper en Lauwen niet. "Er moet duidelijkheid komen, zeker voor de jonge boeren. BBB gaat die duidelijkheid niet geven."

Boos op BBB

Lauwen is ook nog altijd niet te spreken over de actie van zijn oude fractievoorzitter John Frenken. Op eigen houtje bracht de partij het nieuws van de afsplitsing. "Terwijl we hadden afgesproken om dat samen te doen", zegt Lauwen geïrriteerd. "Ik ga er verder geen woorden aan vuil maken, want zo'n actie moet je niet belonen."

In een reactie laat BBB-fractievoorzitter John Frenken weten dat hij 'met verwondering de diverse argumenten leest' die voorbij komen als onderbouwing van het vertrek van zijn oud-partijgenoten.