Man (19) langer vast na beschieting op coffeeshop Caza

Een negentienjarige man uit Amsterdam blijft veertien dagen langer in voorarrest zitten, als verdachte van de beschieting op de Tilburgse coffeeshop Caza. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag bepaald.

De politie meldde maandag dat de negentienjarige verdachte dit weekend werd aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de coffeeshop aan de Gasthuisring op 30 maart te hebben beschoten. Een zestienjarige jongen uit Coevorden en een vijftienjarige jongen uit Tilburg zaten al vast als verdachten.

Acht aanslagen

Vorige week werd de coffeeshop in Tilburg voor de achtste keer doelwit van een aanslag in zo'n twee jaar tijd. Het gebouw is verschillende keren beschoten, er werden brandbommen gegooid naar de coffeeshop en er werd een granaat op de stoep gelegd.

De mannen worden alleen verdacht van de beschieting van de coffeeshop op 30 maart. Dat ze iets te maken hebben met de andere aanslagen is vooralsnog niet aangetoond.

Veel maatregelen

Er zijn vanuit de gemeente en de politie al veel pogingen gedaan om de problemen op te lossen. Zo mogen agenten preventief fouilleren in een groot gebied rondom de coffeeshop. De zaak moest sinds de aanslagen ook vaak dicht van de politie.

Daarnaast werd de coffeeshop vaak verplicht om beveiligers voor de deur te zetten. Dat ziet de burgemeester Theo Weterings van Tilburg het liefst permanent, zei hij eerder.

In deze video krijg je een idee van wat er de afgelopen tijd allemaal bij de coffeeshop gebeurde: