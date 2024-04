Moeders en kinderen doodgereden: Omar E. (28) vier jaar de cel in

Omar E. (28) moet vier jaar de cel in voor het doodrijden van twee vrouwen en twee van hun kinderen in Oud Gastel. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald. Ook mag hij na zijn celstraf nog tien jaar niet rijden. Justitie had eerder acht jaar cel geëist. De nabestaanden waren niet blij met de fors lagere straf.

De Roosendaler reed begin september 2022 met hoge snelheid vier mensen dood in Oud Gastel. Een meisje van 9 raakte gewond, maar overleefde als enige de enorme klap. Volgens de officier van justitie was het rijgedrag van Omar E. het best te omschrijven als ‘roekeloos, asociaal en egoïstisch'. “Ze zijn met de kracht van een tank van de weg gereden, ze waren volledig kansloos”, zo omschreef zij het ongeluk tijdens de zitting twee weken geleden.

De rechtbank is het daar mee eens. Het ongeluk is geheel te wijten aan het gedrag van Omar en de bestuurster van de auto met de moeders en de drie kinderen treft geen enkele blaam.

Verbazing en verdriet

Maar, de straf is geen acht, maar vier jaar geworden en dat leidde tot veel verbazing en verdriet bij de nabestaanden. Dat komt volgens de rechtbank doordat justitie Omar E. twee feiten verweet: het doodrijden van vier mensen én het verwonden van het meisje. De rechtbank legde de nabestaanden uitgebreid uit dat justitie hierdoor een hogere straf kon eisen. Maar, de rechtbank ziet de doden en gewonde als het gevolg van een en het zelfde ongeluk. En daarom valt de straf flink lager uit.

Het ongeluk gebeurde op 2 september 2022 op de Roosendaalsebaan in Oud Gastel: een voorrangsweg waar je maximaal vijftig kilometer per uur mag rijden. Op die dag was er een storing in de verkeerslichten en daarom knipperden ze.

Omar E. kwam uit de Wagonstraat en draaide de Roosendaalsebaan op, richting de A17. Andere automobilisten zagen een Mercedes AMG die zat te duwen, te bumperkleven, en rechts inhaalde. Dat was de wagen van Omar E. “Hij wilde erlangs. Het is onduidelijk of hij zich misschien door een ander heeft laten opjutten”, zei de officier van justitie. E. droeg geen gordel. Er zaten twee vrienden bij hem in de Duitse huurauto. Ze wilden wat gaan eten in Rotterdam.

155 kilometer per uur

De boordcomputer registreerde de snelheid. “Omar E. trapte het gaspedaal na het rechts inhalen helemaal in en reed even 155 kilometer per uur. Net voor de aanrijding werd het rempedaal volledig ingetrapt en reed hij tegen de linkerzijde van de Toyota”, zei de officier van justitie. Ze benadrukte nog een keer: “Hij reed dus twee seconden voor de botsing 155.”

De rechtbank benadrukte dat Omar zichzelf in de gevaarlijke situatie heeft gebracht. Het verweer dat hij door het gaspedaal flink in te trappen de Toyota wilde ontwijken veegde de rechtbank van tafel. Ook vond de rechtbank dat Regina zich met haar Toyota keurig aan de voorrangsregels had gehouden door voorzichtig de voorrangskruising te naderen toen de verkeerslichten waren uitgevallen.