Proces verkeersdrama Oud Gastel: emoties en foto opgebaarde lichamen

Regina, Wieteke, Anke en Erik. Ze overleden bij het zware verkeersongeluk op de Borchwerf in Oud Gastel, ruim anderhalf jaar geleden. Omar E. uit Roosendaal ramde ze met 155 kilometer per uur. Hij hoorde maandag acht jaar cel tegen zich eisen. "Steeds dat klotegevoel. Dat heb jij gedaan,” zei een nabestaande. Een ander familielid toonde een foto van drie opgebaarde lichamen.

Het ongeluk gebeurde op 2 september 2022 tussen Oud-Gastel en Roosendaal. De slachtoffers staken in een auto de weg over. Omar E. (28) kruiste hun pad en botste op ze met fatale gevolgen. Een vijfde inzittende - een kind- raakte gewond.

Maandag stond E. terecht voor roekeloos rijden. Naast de acht jaar cel eiste de officier vijf jaar rijontzegging. Tijdens het proces beantwoordde E. vragen over de fatale vrijdagavond.

Voorrang

Hij kwam uit de binnenstad van Roosendaal en wilde met twee vrienden gaan eten in Rotterdam. “Ik vertrouwde op de voorrangsregels. Ik zag de auto aankomen en raakte in paniek en dacht zo snel mogelijk het kruispunt over te steken. Ik verwachtte niet dat de auto zou rijden. Op dat moment heb ik het stuur naar rechts gedraaid om uit te wijken,” vertelde hij maandag in de rechtszaal.

“Het is mijn fout geweest dat ik gas heb gegeven, dat ga ik ook niet ontkennen” Maar het bumperkleven en rechts inhalen kort voor de crash ontkende hij, ondanks diverse ooggetuigenverklaringen.

'Verschrikkelijk'

In de rechtszaal werden de heftige beelden getoond die allerlei beveiligingscamera's rond het kruispunt hadden gemaakt van de crash. Die maakten grote indruk. De rechtbankvoorzitter vroeg hoe het voor E. was om de beelden te zien. “Verschrikkelijk mevrouw”.

Nabestaanden van de vier slachtoffers vertelden over de impact. Een broer van Regina hield een grote foto omhoog in de zaal, richting de verdachte. Daarop waren de opgebaarde lichamen te zien van Regina met haar kinderen Erik en Anke. Liggend op een bed, met kindertekeningen om hen heen.

Dat laten zien van foto's van overleden slachtoffers is ongebruikelijk in de rechtszaal en gebeurt heel weinig. Meestal tonen nabestaanden portretfoto's of vakantiefoto's. Deze foto zorgde voor een schok en discussie later buiten de zaal, om zijn heftigheid.

'Moordwapen'

Terwijl de aangeslagen zaal naar de foto van de opgebaarde lichamen keek, deed de vader van Regina (39) en opa van Erik (8) en Anke (10) zijn verhaal. "De wereld moet beschermd worden tegen jou," zei hij tegen E. "Jij hebt met je moordwapen een aanslag gepleegd. Je hebt vier mensen doodgereden. Een kind overleefde, ze zal verder moeten leven zonder haar moeder Wieteke (42) en vriendjes Erik en Anke.”

De vader van Wieteke vertelde over hoe zijn leven is veranderd. “Nee, het gaat niet wennen. Steeds dat klotegevoel. Dat heb jij gedaan”. De moeder van Wieteke vertelde over het moment dat de politie voor de deur stond met het gruwelijke nieuws. Ze stortte in en moest overgeven. E. die noemde ze vandaag diverse keren een 'egoïstische, toxische verkeershufter.'

Jarig

De zus van Wieteke was jarig op de dag van het ongeluk. Ze was ook vol van verdriet in de rechtszaal. “Echt genieten lukt niet meer. Dat stukje vreugde en geluk heb jij kapotgemaakt.”

De advocaat van Omar E. stond ook stil bij de impact op de nabestaanden maar hij vond ook dat er rekening moet worden gehouden met de verdachte. Die moet hier ook mee leren leven. “Hij heeft dit niet gewild.”

Omar E. keek de nabestaanden de hele dag niet aan, staarde naar beneden of recht vooruit. Aan het einde van de lange procesdag kwam hij opnieuw met excuses. "Ook wil ik u vragen of u me wil vergeven".

De rechtbank in Breda doet uitspraak op 26 april.

Boom en monument ter nagedachtenis aan 4 dodelijke slachtoffers Oud-Gastel