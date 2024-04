Vandalen slaan erop los in kabouterbos: ‘De tranen stonden in mijn ogen’

Gestolen kabouters, kapotgeslagen huisjes en spelletjes waar niks meer van over is. Vandalen hebben een spoor van vernieling achtergelaten op het Kabouterpad in Boekel. Begin deze week zijn daar meerdere kabouters en decorstukken kapotgemaakt. De tweede keer in korte tijd. Tot groot verdriet van de mensen die het pad met hart en ziel bouwden. “Wat bezielt die gasten?”, verzucht Gerrie van Asseldonk.

Ze bouwde vorig jaar samen met ruim twintig andere vrijwilligers een heel kabouterdorp langs de wandelpaden in de bossen van Boekel. Dat trok de afgelopen maanden honderden bezoekers. Kinderen leven zich er uit en ook de ouderen van het naastgelegen zorgcentrum komen er graag. Maar die vrolijke kabouterwereld was dinsdagochtend veranderd in een slagveld. Een van de kabouters bleek met grof geweld uit de grond getrokken en daarmee is moedwillig op de andere decorstukken ingebeukt. “De plexiglasraampjes van een theatertje zijn eruit. Er zijn kabouters kapot en er is een paddenstoel kapotgestampt”, vertelt Gerrie. Op het moment dat ze de vernielingen aantrof, waren er ook veel gezinnen met jonge kinderen in het bos. “Die moet je dan vertellen dat er ook vervelende mensen zijn die de kabouters stukmaken”, zegt Gerrie verdrietig.

“Terwijl er zoveel mensen heel veel plezier aan beleven. Wat bezielt je toch?”

Meerdere kabouters heeft ze moeten weggooien, omdat die niet meer te herstellen zijn. En ook de educatieve spelletjes in het bos moesten het ontgelden. "Ze hebben de touwen doorgesneden die van boom naar boom waren gespannen", zegt Gerrie. "De tranen stonden in mijn ogen toen ik het zag." Het is de tweede keer in korte tijd dat de vandalen hun vizier op het kabouterpad hebben gericht. Een paar weken geleden was het ook al raak. "Terwijl er zo veel mensen heel veel plezier aan beleven. Wat bezielt je toch?", zegt Gerrie boos. Onlangs sloegen vandalen ook al toe in de tuin van zorgcentrum Sint Petrus naast het bos. Daar werd een groot beeld voor de ingang onthoofd. Een timmerman is nu bezig om het kabouterpad weer te herstellen. Ook heeft Gerrie contact opgenomen met buurtpreventie. Die heeft meteen de politie en boa's ingelicht. De komende tijd wordt er 's avonds extra gecontroleerd.

De raampjes van een theatertje moesten het ook ontgelden (foto: Gerrie van Asseldonk).