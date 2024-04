Agressie in de bieb: Hannie voelt zich onveilig en wil er niet meer werken

Vol enthousiasme begon Hannie aan haar nieuwe baan in een bibliotheek in een grote stad. Maar toen haar proefperiode er na twee maanden op zat, vond ze het welletjes. “Slapende daklozen en jongeren met een grote mond. Ik had er geen zin meer in. Ik voelde me gewoon niet veilig.”

In de bibliotheek waar Hannie* werkte, kwamen elke dag daklozen al vroeg binnen om zich op te warmen, vertelt ze. De bibliotheek had een speciaal protocol voor daklozen volgens Hannie. Ze mochten alleen worden weggestuurd als ze sliepen, stonken of achter de computer in slaap vielen.

"Door dit soort zaken komt er een ander publiek naar de bibliotheek."

“Ik ben zelf nog nooit agressief benaderd, maar collega’s wel. Zelf heb ik weleens iemand met rust gelaten, omdat ik bang was dat hij agressief zou worden.” Iedereen is welkom in de bibliotheek en dat willen de organisaties erachter graag zo houden. Maar volgens Hannie was dat protocol ‘aan het doorslaan’. “Door dit soort zaken komt er een ander publiek naar de bibliotheek. En andere mensen komen juist niet meer.” Niet alleen daklozen, ook groepen jongeren zorgen voor veel overlast zegt Hannie. “Jongeren uit alle milieus, allochtoon of autochtoon. Zodra ze in een groep zijn voelen ze zich sterk. Ze hebben een grote mond, zijn ze brutaal, praten op een denigrerende toon tegen medewerkers of gooien boeken uit de schappen.”

“Ik vind het echt een stedelijk probleem."