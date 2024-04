Nabestaanden verkeersdrama verdrietig en boos over 4 jaar cel voor Omar E.

Dat Omar E. vier jaar de cel ingaat voor het doodrijden van twee moeders en twee van hun kinderen in Oud Gastel, is een harde klap voor de nabestaanden. Ze zijn 'verslagen, boos en teleurgesteld' over de straf die de rechtbank vrijdag heeft opgelegd. Dat vertelt Jeroen Baardemans van 'Namens de Familie', die de families van de slachtoffers bijstaat.

De nabestaanden zijn geraakt door de uitspraak van de rechter, omdat de straf veel lager uitvalt dan de eerdere eis van het Openbaar Ministerie (OM) van acht jaar tegen Omar E. in deze zaak. "Als de uitspraak de helft is, dan geeft dit veel verdriet", reageert Baardemans. "Het is een lage straf als je kijkt naar de mogelijkheden die de wet biedt." De Roosendaler reed begin september 2022 met hoge snelheid de moeders en kinderen dood in Oud Gastel. Dat gebeurde op een voorrangsweg waar je maximaal vijftig kilometer per uur mag rijden. E. reed met 155 kilometer per uur op de auto van de slachtoffers. Een meisje van negen raakte gewond, maar overleefde als enige de enorme klap.

Jeroen Baardemans van Namens de Familie (beeld: Omroep Brabant).

Volgens Baardemans vinden de nabestaanden de straf totaal niet in verhouding staan tot het verlies van vier jonge mensen. Er is voor hen één klein lichtpuntje, zegt hij ook. Dat is dat de rechter E. als enige schuldige heeft aanwezen voor wat er is gebeurd. De suggestie dat moeder Regina als bestuurder van de auto van de slachtoffers zich niet aan de voorrangsregels had gehouden, veegde de rechtbank daarmee van tafel. Uitleg van de rechter

Waarom de rechtbank een lagere straf heeft opgelegd dan de eerdere eis van het Openbaar Ministerie, heeft te maken met hoe de rechters naar de daad van E. hebben gekeken. Justitie verweet E. twee feiten: het doodrijden van vier mensen én het verwonden van het meisje. De rechtbank legde de nabestaanden vrijdag uitgebreid uit dat justitie hierdoor een hogere straf kon eisen. Maar dat de rechtbank de doden en gewonde als het gevolg van een en hetzelfde ongeluk ziet, is de reden waarom de straf lager uitvalt. In Misdaad Uitgelegd laat Sven de Laet zien hoe het ongeluk kon gebeuren:

