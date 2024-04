Koningsdag 2024: zo wordt dat gevierd in Brabant

De koning viert zijn verjaardag en dat betekent dat we weer massaal onze oranje trui aantrekken en een oranje tompouce naar binnen werken. Kinderen versieren hun fiets en op de vrijmarkt liggen de eerste kleedjes al klaar.

Koningsdag begon druilerig, maar het belooft op te klaren. In Berghem gooide de regen vanochtend geen roet in het eten. Kinderen gingen gewoon de straat op met hun versierde fietsen. Burgemeester Wobine Buijs kwam een kijkje nemen bij alle feestelijke creaties. Ook onze collega's van DTV brachten een bezoekje aan de oranje stoet.

Vrijmarkt in Oss

In Oss is Koningsdag al in volle gang. Op de vlooienmarkt lagen vanochtend al kleedjes met tweedehands kleding, boeken en speelgoed.