Sebas (10) is de koning van de poffertjes op de vrijmarkt in Bladel

Jong geleerd, oud gedaan. Dat is wel van toepassing op de 10-jarige Sebas die met zijn poffertjeskraam op de vrijmarkt in Bladel staat. Met de Oudhollandse lekkernij weet hij veel bezoekers blij te maken en dat levert hem zelf ook wat op. "Ik denk niet dat ik met lege handen naar huis ga."

Sebas is nog maar tien jaar oud, maar hij is nu al een echte ondernemer. "Ik had een keer met vrienden afgesproken om met een kraampje langs de weg te gaan staan", vertelt hij vanachter zijn kraam. "Toen zijn we ranja op straat gaan verkopen."

Dat smaakte naar meer en daarom vroeg Sebas voor sinterklaas een poffertjespan. Hij verkocht de poffertjes op straat en dat was een succes. "Er kwamen heel veel mensen op af."