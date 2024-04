Dat het mis zou gaan in Oosterhout zat eraan te komen volgens buurtbewoners

Volgens buurtbewoners was het wachten tot het mis zou gaan aan het Langenhof in Oosterhout. Volgens hen veroorzaakte hun buurvrouw al langer overlast. Vrijdagavond brak er brand uit in haar huis. Ze werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. "Dit moest een keer mis gaan.”

Hans Groesen woont tegenover het uitgebrande huis. Hij was boven zijn tanden aan het poetsen toen zijn vrouw hem riep. Zij hoorde tussen kwart over elf en halftwaalf twee flinke klappen. Toen Hans beneden kwam, zag hij meteen dat het goed mis was bij het huis van zijn overbuurvrouw. “De steekvlammen kwamen toen al uit het dak, heel het huis stond in lichterlaaie.” Door de explosie was de voorpui van het huis op straat beland.

"We denken aan een gasexplosie, zwaar vuurwerk of een combinatie."

Brandweer en politie waren snel aanwezig, maar konden niet voorkomen dat het huis verloren ging. De bewoners van negen huizen werden door de hulpverleners snel uit hun huis gehaald, uit angst dat het vuur zou overslaan. Dat wist de brandweer te voorkomen. De bewoners van vijf van de negen huizen mochten kort voor twee uur ‘s nachts hun huis weer in. De bewoners van de vier andere huizen moesten 's nachts ergens anders opgevangen worden.

"Team forensische opsporing kan op zijn vroegst zondag het huis in."

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Er wordt gedacht aan een gasexplosie, zwaar vuurwerk of een combinatie van die twee. Er is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio geen aanleiding om te denken dat het hier sprake is van een aanslag. Het team forensische opsporing kan volgens een politiewoordvoerster in verband met de veiligheid op zijn vroegst zondag het afgebrande huis in. Begin maart vond er in deze straat ook al een explosie plaats, maar dat was bij een ander huis.

"Hopelijk komt rust in de buurt nu terug."

De vrouw die in het uitgebrande huis woonde, is zwaargewond geraakt. Ze is met zware brandwonden naar een brandwondencentrum gebracht. De vrouw zou al 3,5 jaar overlast veroorzaken. "Daar is een heel boekwerk van", zegt Hans. "Ze heeft veel problemen." Volgens hem waren er overdag al de hele dag boa's bij het huis geweest. "Het is heel triest dat het zo is afgelopen", zegt hij. "Hopelijk komt nu de rust in de buurt terug."