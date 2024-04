112-nieuws: bedrijfsbus uitgebrand in Den Bosch • auto botst op lichtmast

03.35

Een bedrijfsbus is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Boschmeersingel in Den Bosch. De melding van de brand kwam iets voor een uur binnen bij de brandweer. Toen die aankwam, stond de voorkant van de bestelbus al volledig in brand. De brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de bus verloren ging. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Dinsdagnacht was er ook al een autobrand in de Hudsonlaan, hier vlakbij.