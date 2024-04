112-nieuws: brand in beruchte villa • motor rijdt 77 kilometer te hard

19.51

Op de Zandstraat in Nuland is zondagavond een kind aangereden. Volgens buurtbewoners stak de jongen over en werd hij geschept door een busje. Hij raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het busje is doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder en komt graag in contact met mensen die camerabeelden hebben.