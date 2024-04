112-nieuws: CO2-lekkage in supermarkt • vrouw mishandelt horecapersoneel

08.30

De politie waarschuwt voor inbrekers in Schijndel en Veghel. De afgelopen week vonden in Schijndel vier inbraken plaats: in de buurt van de Hopstraat, de Elschotseweg en de Boschweg. In Veghel vonden drie inbraken in huizen plaats: aan de Burgemeester Van Lithstraat, de Burgemeester Schrevensingel en de Secretaris De Visserstraat. Alle inbraken vonden 's avonds of 's nachts plaats. Wie iets verdachts heeft gezien of denkt relevante informatie te hebben wordt gevraagd de politie te bellen.