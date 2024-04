112-nieuws: gaslek in supermarkt • vrouw mishandelt horecapersoneel

15.14

In een houtopslag aan de Gors in Hoeven is vanmiddag brand uitgebroken. In de opslag stonden houten pallets. Omstanders hebben de pallets met heftrucks uit de opslag gehaald, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Met dank aan deze mensen is een grotere brand voorkomen. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.