Overlast onder invloed van drugs, dan kom je hier de kroeg niet meer in

Tilburgse horecaondernemers zijn het beu dat mensen zich onder invloed van drugs misdragen in hun zaak. Daarom mogen kroegeigenaren deze bezoekers vanaf eind mei weigeren in hun café of bar. Als iemand zich heel erg misdraagt, is het zelfs mogelijk om een verbod op te leggen voor alle horeca in het centrum van de stad.

Danique Pals

De laatste jaren, met name sinds corona, merkt het horecapersoneel in Tilburg dat drugsgebruik steeds normaler wordt. Dat heeft volgens Geoffrey Ibes, van de Tilburgse afdeling van belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, vooral te maken met de zogenoemde designerdrugs. “Dit soort drugs zijn redelijk goedkoop en officieel niet illegaal", legt Ibes uit. "Het is toegestaan omdat er een stofje in zit dat volgens de wet niet verboden is. Zodra dat stofje wel verboden wordt, voegen drugsmakers weer een ander stofje toe dat wel is toegestaan. Op die manier is de drugs dan weer legaal en dat is zorgwekkend.”

"Het is vaak de combinatie met alcohol die drugs gevaarlijk maakt."

Ibes en zijn collega’s maken zich vooral druk omdat de samenstelling van dit soort drugs telkens veranderd. “Dingen in je neus stoppen of iets slikken waarvan je niet weet wat er in zit, dat is niet wenselijk. En het is vaak de combinatie met alcohol die drugs gevaarlijk maakt.” In Tilburg zien portiers en kroegeigenaren vaak genoeg dat mensen zich vervelend gaan gedragen als ze onder invloed zijn. Vanaf eind mei kunnen ze deze mensen weigeren voor drie maanden, een half jaar of zelfs langer. “Horecaondernemers kunnen iemand een ontzegging geven voor een specifieke kroeg, maar ook voor alle aangesloten horecabedrijven in het centrum”, zegt Ibes. Volgens Ibes is deze maatregel hard nodig. “Afgelopen weekend is een 22-jarige vrouw helemaal losgegaan tegen een kroegmedewerker en een politieagent.” Bij zo iemand is volgens hem de kans groot dat diegene een ontzegging voor het hele centrum krijgt.

"Portiers zijn er op getraind om gezichten te herkennen."

Een volledige ontzegging voor het centrum wordt dus gegeven als iemand echt wangedrag vertoont. “Dat zullen er misschien tien tot vijftien per jaar zijn”, schat Ibes in. Via een besloten online portaal kunnen alle horecaondernemers zien welke personen een ontzegging hebben. Er staan ook foto’s bij van deze mensen. “Het zullen er geen honderden zijn, maar een enkeling per maand. Portiers zijn er op getraind om gezichten te herkennen. Zij kunnen diegene dan weigeren.”

"Wanneer je een half jaar lang de stad niet meer in mag, is dat echt niet leuk."