Enorm veel steun voor Helma en Theo na inbraak: 'Sta ervan te kijken'

Theo (72) en Helma (70) Brosens zijn geraakt door de vele mensen die met hen meeleven nadat er een week geleden voor de zevende keer bij hen werd ingebroken. Dieven forceerden de deur van hun boerderijwinkeltje aan de Rietgoorsestraat in Roosendaal met een breekijzer, sloegen ruiten in en vernielden de groente- en fruitautomaten. "We krijgen heel veel reacties", vertelt Helma maandag.

"De manier waarop ze tekeer zijn gegaan is in verhouding tot wat ze uiteindelijk hebben meegenomen, in- en in triest", vult haar man Theo aan. "Heel wrang. Ga alsjeblieft werken voor die paar rotcenten...", verzucht hij "Ze zijn met vier man op het erf geweest en echt een tijdje bezig geweest. Daarna zijn ze doorgetrokken naar de buurman. Daar hebben ze ook nog flink huis gehouden."

Het was al de zevende inbraak bij Helma en Theo. "We hebben binnen, nadat ze daar twee keer binnenkwamen, een goed alarmsysteem laten aanleggen. Maar toen kwamen ze nóg een keer binnen. Vervolgens hebben ze in de winkel toegeslagen, tot tweemaal toe. Iedere keer hebben wij er een hoop trammelant mee. Er zijn natuurlijk ergere dingen, maar het hakt er iedere keer weer in."

Ondanks alle ellende piekeren Helma en Theo er niet over om te stoppen met hun boerderijwinkeltje. "We hadden allang kunnen stoppen, maar we vinden dit veel te leuk", legt Theo uit. "Het contact met de klanten, een beetje bezig zijn. "We zijn geen mensen om iedere dag te gaan wandelen of fietsen. We gaan hier liever nog even mee door." Helma knikt: "We geven zo gauw niet op."

Wat hen extra goed deed, was de actie die Jeroen Woe en Niels van der Laan van het populaire tv-programma 'Even tot hier' voor hen hebben bedacht. Zij organiseerden een sponsorloop en daarmee haalden basisschoolkinderen in Hilvarenbeek 700 euro op. Het bedrag werd geschonken aan Theo en Helma. "We wilden dit eerst afhouden, maar uiteindelijk hebben we toch hieraan meegewerkt. We vinden dat zo'n leuk programma!", legt Helma uit. "Het was een complete verrassing voor ons dat die actie zevenhonderd euro had opgeleverd." Theo: "Dat hadden we niet durven dromen, zoiets verzacht de pijn."

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Theo en Helma waren beduusd toen ze de volgende inbraak in hun boerderijwinkeltje ontdekten