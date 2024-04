Vrouw (24) verkracht in donker steegje tijdens Koningsnacht in Tilburg

Een jonge vrouw (24) is tijdens Koningsnacht verkracht in Tilburg. Dat gebeurde in een donker steegje aan de Korte Tuinstraat, midden in de binnenstad. Dat meldden buurtbewoners zondag aan Omroep Brabant. De zaak is maandagmiddag bevestigd door de politie.

"Het slachtoffer was erg ontdaan en doet aangifte", vertelt een woordvoerder van de politie. De verkrachting gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond drie uur. Uitgaanspubliek

"Echt bizar", vertelt een buurtbewoner. "Een verkrachting midden in de stad, terwijl het uitgaanspubliek naar huis zwalkt." Het zou gebeurd zijn op een stukje braakliggend terrein in een onverlicht steegje. "Terwijl het uitgaanspubliek op slechts enkele tientallen meters huiswaarts keerde." Volgens mensen in de buurt zou de man eerder op de avond al vrouwen hebben lastiggevallen. Hij zou de donkere plek bewust hebben uitgekozen. De politie kon dit niet bevestigen. Camerabeelden

De dader is vastgelegd op videobeelden. De politie heeft deze veiliggesteld. Op videobeelden zou onder andere te zien zijn hoe de vermoedelijke dader wegvlucht. Die vluchtroute wordt in kaart gebracht. "Het zou gaan om een licht getinte dader", vertelt een politiewoordvoerder over het signalement. Volgens mensen in de buurt droeg hij ook een rode broek. De onbekende man is nog niet opgepakt. De politie doet buurtonderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk over de zaak: