Dit is waarom 3 burgemeesters brief tegen antisemitisme niet ondertekenen

Bijna alle burgemeesters in ons land hebben een open brief ondertekend waarin ze zich uitspreken tegen opkomend antisemitisme. Maar drie burgemeesters uit Brabant zagen geen reden om hun naam onder die brief te zetten. Zij hebben moeite met de vorm van een open brief en laten weten dat ze zich op hun eigen manier willen uitspreken tegen elke vorm discriminatie. "Een speech past meer bij mij."

In de open brief staat onder meer dat antisemitisme na de Tweede Wereldoorlog nooit is weggeweest. "Antisemitisme is geen incident maar een eeuwenoude vorm van racisme die, als we niets doen, van generatie op generatie wordt doorgegeven", staat in de brief.

De aanleiding voor de brief is het toenemende antisemitisme online, op straat, in de klas, bij de sportvereniging en op universiteiten en hogescholen. Het is met name toegenomen na de terreuraanslag van Hamas in Gaza op 7 oktober 2023.

In de brief wordt een voorbeeld genoemd: "Enkele weken na 7 oktober kreeg een Joods kind van een van zijn niet-Joodse klasgenootjes een tekening mee naar huis. Daarop stond Adolf Hitler getekend met een pistool erbij."

Deze brief tegen antisemitisme is ondertekend door 331 burgemeesters. In Nederland hebben we 342 gemeenten en dus er zijn er elf die de brief niet hebben ondertekend. Daar zitten ook drie Brabantse burgemeesters bij.