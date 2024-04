FC Den Bosch presenteert nieuwe trainer: David Nascimento (58)

David Nascimento (58) is vanaf 1 juli de nieuwe trainer van FC Den Bosch. De Portugees-Kaapverdische trainer en voormalig profvoetballer tekent een contract voor twee seizoenen. SC Telstar-trainer Ulrich Landvreugd gaat bij de club aan de slag als assistent-trainer, zo maakte de club dinsdag bekend.

Nascimento was als voetballer actief bij onder andere RKC Waalwijk, Roda JC, FC Utrecht en Sparta Rotterdam. Na zijn actieve spelerscarrière bekleedde hij diverse posities in het (internationale) profvoetbal. Zo was hij werkzaam in Zuid-Afrika, Cyprus, Mexico en Jordanië.

In Nederland had hij trainersfuncties binnen Sparta Rotterdam, FC Utrecht en als laatste hoofdtrainer van FC Eindhoven. FC Den Bosch kwam voor hem op het juiste moment. "Ik wilde heel graag weer trainer zijn bij een club in Nederland, het land waar ik mijn trainerscarrière begon. FC Den Bosch is een geweldige club, met fantastische supporters. Ik denk dat mijn karakter en voetbalvisie goed aansluiten bij wat de Bosschenaar wil, namelijk aanvallend voetbal zien met strijd als basis. FC Den Bosch telt nog steeds mee.”

Landvreugd behaalde vooral succes in het amateurvoetbal. Zo werd hij met AFC uit Amsterdam Nederlands kampioen. De laatste twee seizoenen was hij assistent-trainer bij SC Telstar en na het vertrek van Mike Snoei is hij eindverantwoordelijk. "Ik had zin in een nieuwe, sportieve uitdaging en technisch directeur Bernard Schuiteman belde op het goede moment, met het juiste verhaal voor mij. Want ook al wilde hij me niet als hoofdtrainer binnenhalen, zijn plan en de voetbalvisie van FC Den Bosch spreken me zeer aan."

De andere assistent-trainer William van Overbeek - momenteel interim-hoofdtrainer na het ontslag van Tomasz Kaczmarek op 11 april - heeft zijn contract verlengd tot medio 2028. Keeperstrainer Denis Jercic keert na dit seizoen terug naar Duitsland. Hij wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen. Performance-trainer Damian Korba blijft in ieder geval ook komend seizoen aan FC Den Bosch verbonden. Het contract van video-analist Daan Guldemond is opengebroken en verlengd tot medio 2026. Verder is de club in gesprek met jeugdtrainer Anthony Lurling om hem een aantal dagen bij het eerste elftal te halen.