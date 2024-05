Wapenstok wordt nog amper gebruikt door boa's, maar zorgen blijven

De boa's in Breda die sinds carnaval over een wapenstok beschikken, hebben deze nog nauwelijks gebruikt. Navraag door Omroep Brabant leert dat de rubberen knuppel van dertig centimeter in bijna drie maanden tijd eenmaal is gebruikt om geweld te voorkomen en drie keer om te waarschuwen.

Toch blijft wethouder Eddie Förster bezorgd over de veiligheid van de handhavers in zijn stad. Zo werd vorige week woensdag nog een boa neergestoken in het Bredase Wilhelminapark en dat is hij spuugzat. De boa's gaan dan wel spaarzaam om met het gebruik van de knuppel die begin februari aan hun uitrusting werd toegevoegd, maar in Breda zijn ze nog altijd op hun hoede. Er zijn nog veel te veel incidenten die de veiligheid van de gemeentelijke handhavers in gevaar brengen. Precies de reden waarom de boa's werden uitgerust met een wapenstok, zodat ze de mogelijkheid hebben zichzelf te verdedigen.

"Iedere keer weer schrik ik van de verhalen die ik hoor over geweld tegen boa’s."

Wethouder Eddie Förster (veiligheid) is het geweld tegen de Bredase boa's spuugzat. "Iedere keer weer schrik ik van de verhalen die ik hoor", zegt hij. "Het excessieve geweld onlangs met een mes tegen een boa is belachelijk genoeg maar een van de voorbeelden. Laatst werd een boa nog mishandeld vroeg in de ochtend, tijdens het controleren van een verkeerd geparkeerde auto. De kans om met geweld in aanraking te komen, is er letterlijk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat." "Het feit dat onze mensen zich fysiek moeten beschermen tegen geweld, in plaats van met woorden, geeft aan dat het in onze samenleving de verkeerde kant op gaat", vervolgt de wethouder. "Een zorgelijke ontwikkeling." Het blijft volgens hem dan ook onderwerp van gesprek, ook op landelijk niveau. "En uiteraard zullen we samen met de politie alle mogelijke wegen bewandelen om deze misdragingen te bestraffen", gaat hij verder. "Maar voor nu: blijf van onze mensen af!"

"Het gebruik van pepperspray sluit ik in de toekomst niet uit."